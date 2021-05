S Ruskem za nula, se Švýcary zrovna tak! Česká hokejová reprezentace si hned na úvod mistrovství světa v Rize zahrává vůbec s postupem do play off. Filipu Pešánovi schází od většiny týmu tvrdá práce, zároveň připouští, že vina je i na jeho straně. Do hlavního trenéra nároďáku si po prohře 2:5 s výběrem Helvétského kříže rýpnul i mistr světa z roku 1985 a dvojnásobný vítěz Stanleyova poháru Jiří Hrdina....