Veliké zklamání, ale také poklona Švýcarům za výborný výkon. Měli jsme potíže při přechodu přes střední pásmo, což bylo způsobené presinkem a rychlým napadáním soupeře, který nás nutil k chybám. Měli jsme sedm dvouminutových trestů, což je opravdu hodně. Po čtyřiceti minutách, kdy jsme prohrávali 1:3, jsme chtěli na Švýcary vlétnout. Jenže jsme se dopouštěli vyloučení, která nás srazila a zápas byl ve třetí třetině vyřešený po několika minutách...

Nedobruslovali jsme a většina faulů byla naprosto zbytečných. Nikdo nemůže říct, že by si je rozhodčí neobhájil. Švýcaři vstřelili z přesilovek čtyři góly, což nás stálo zápas. To se nemůže stát.

Švýcarský útočník Sven Andrighetto se snaží odklidit do bezpečí puk před Adamem Musilem.

Vít Šimánek, ČTK

Po dvou našich vystoupeních na šampionátu vidím zatím největší problém v tom, že bruslařsky nestíháme. Rusové i Švýcaři nás přebruslili po fyzické stránce. Byli aktivnější, hladovější do brány, důraznější, ještě nás seřezali a donutili kluky k faulům.

Je potřeba teď tuto kapitolu zavřít a soustředit se na další zápasy, které nás na turnaji čekají. Musíme vyhrát každý a doufejme, že se v pondělním duelu s Běloruskem odrazíme výhrou a chytíme sebevědomí. To správné, které jsme měli při Českých hokejových hrách v Praze.

Švýcarský útočník Timo Meier před českou brankou v zápase MS.

Proti Švýcarům nehrála Hanzlova formace, trenéři se snaží rozložit síly, je to jejich strategie a zodpovědnost leží na nich. Švýcaři byli ale každopádně strašně nabuzení, v Rize hráli svůj první zápas a neměli v těle únavu z pátečního utkání jako my, na což se ale nemůžeme vymlouvat. Nohy nešly de facto v tomto zápase nikomu.

🗣 Trenér Filip Pešán chválil práci čtvrtého útoku a plánuje změny v sestavě, aby s podobným důrazem a úsilím hrály všechny formace.#narodnitym #jakolev #mshokej pic.twitter.com/hezao3OP3i — Hokejový nároďák (@narodnitym) May 22, 2021

Zase však musím pochválit výkony některých hráčů, stoprocentně třeba Kubu Fleka. Ve třetí třetině pak dala čtvrtá lajna gól a přinesla na led energii, která mi ale chybí od prvních tří lajn. Přitom právě o tyhle hráče se musíme opřít. Nevynutili jsme si přesilovky a Švýcaři vyhráli zaslouženě. Ukázali, že mají už několikátou sezonu velice silný ročník a také pomýšlejí v Rize na nejvyšší příčky.

Po sobotním utkání s nimi je kritika na místě, ale fanoušci by navzdory úvodním dvěma porážkám neměli zoufat. Turnaj je dlouhý. Do play off ze skupiny samozřejmě postoupíme a pevně věřím, že tenhle tým má takovou kvalitu, že v něm půjde daleko.

S národním týmem získal Jaroslav Bednář na mistrovství světa 2006 v Rize stříbro. Za reprezentaci odehrál bývalý vynikající útočník celkem 78 zápasů, v nichž vstřelil 15 gólů. Na kontě má více než 100 startů v NHL, kde hájil barvy Los Angeles a Floridy. V Rusku vybojoval titul s Omskem, zlato slavil i ve Švýcarsku s Davosem, Bernem a také v české extralize s pražskou Slavií.