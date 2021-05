Oba týmy šly do vzájemné bitvy s výhrou proti těžkým sokům z úvodních zápasů na turnaji v zádech. Zatímco Švýcaři se vypořádali s českými hokejisty (5:2), Dánové dokázali poprvé v historii světových šampionátů najít recept na Švédsko (4:3).

V brankovišti Švýcarů nahradil oproti sobotě Genoniho, který patřil k hlavním strůjcům úspěchu proti českému výběru, Berra. Nejvíce práce měl během úvodního dějství, kdy na něho z holí dánských hokejistů mířily dvě střely, zatímco ve zbývajících dvou třetinách pouze po jedné.

Švýcaři začali náporem, Praplan však úvodní šance nevyužil. Brzy poté musel jeho tým do oslabení po faulu Alatala. V šesté minutě jel Meier sám na Dahma, ten ho však vychytal. Jeden z ofenzivních tahounů San Jose v NHL si spravil chuť ve 14. minutě, kdy ranou zápěstím z kruhu nechytatelně zavěsil.

O chvilku později slavili Seveřané vyrovnání, jenže se tak stalo už poté, co byla přerušena hra. Skóre už se pak nezměnilo až do konce zápasu. Pět minut před koncem mohl favorizované Švýcary uklidnit Kurashev, ale ze sóla Dahma přelstít nedokázal. Dánové to pak v závěru zkusili bez gólmana, ale na vyrovnání nedosáhli.

MS v hokeji v Rize - skupina A (Olympijské sportovní centrum): Dánsko - Švýcarsko 0:1 (0:1, 0:0, 0:0) Branka a nahrávky: 14. Meier (Hischier, Mirco Müller). Rozhodčí: Šír (ČR), Stano - Synek (oba SR), Ondráček (ČR). Vyloučení: 1:2. Bez využití. Bez diváků. Dánsko: Dahm - Lassen, M. Lauridsen, Jensen Aabo, O. Larsen, O. Lauridsen, Kristensen, Krogsgaard - Nicklas Jensen, Jakobsen, Boedker - Andersen, Jesper Jensen, Hardt - Bau, True, Meyer - Poulsen, M. Madsen, Olesen - From. Trenér: Heinz Ehlers. Švýcarsko: Berra - Siegenthaler, Mirco Müller, Untersander, Moser, Diaz, Geisser, Heldner, Alatalo - Praplan, Bertschy, Scherwey - Meier, Hischier, Andrighetto - Simion, Corvi, Hofmann - Vermin, Kurashev, Ambühl. Trenér: Patrick Fischer.