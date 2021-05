„Jsou i situace, kdy jste někde třeba pozdě a puk si vás najde a trefí vás, takové štěstí jsem ale v Rize ani jednou neměl," řekl Hrubec, jenž za necelé dva zápasy na šampionátu dostal tolik gólů, kolik předtím za celkem šest utkání: čtyři v dresu Omsku a dva v národním týmu při Českých hokejových hrách. „Před třetí třetinou se Švýcary pak trenér v kabině jen stroze oznámil, že střídám. Víc nic," dodal.

Poslední dějství sobotního utkání už místo něj chytal Roman Will, ale z dvanácti střel propustil dvě do své sítě. Debut na MS v den 29. narozenin tak pro něj dostal dost hořkou pachuť. „Byla to svízel jít do branky na posledních dvacet minut za stavu 1:3. Švýcaři jsou velmi brusliví, nám někde vždycky vylétla trochu zbytečně hokejka a přesilovky měl soupeř skvělé," krčil rameny brankář z Čeljabinsku.

S trenérem gólmanů Zdeňkem Orctem měli strážci reprezentační svatyně v neděli mítinky, při nichž rozebírali celé zápasy i jednotlivé situace. „Už víme, kdo bude chytat pondělí proti Bělorusům, ale určitě není na nás, abychom to sdělovali do médií," shodli se pak oba brankáři před utkání, které bude klíčové pro další české vyhlídky na turnaji.

Šimon Hrubec na tréninku české reprezentace.

Vít Šimánek, ČTK

„Stalo se přesně to, co jsem avizoval hned po Českých hrách, že když soupeřům na mistrovství světa přijdou dva tři hráči z NHL, tak to může změnit celkový dojem mužstva. Ukázalo se to na Rusech, ale i Švýcaři jsou tady nesmírně silní. Samozřejmě, že když při úvodním zápase saháte po bodu a přijdete o něj 19 vteřin před koncem, tak to bolí. Jakmile vám někdo vezme něco, co už máte na dosah, tak o to je to těžší ustát," naznačil Hrubec, který už chytal duel o bronz na minulém šampionátu v Bratislavě v roce 2019, ale na vítězné utkání z MS čeká.