Brankář Július Hudáček se spolehlivým výkonem podílel na výhře slovenských hokejistů na mistrovství světa v Rize nad Ruskem, po které si jeho tým udržel neporazitelnost a udělal další krok k postupu do čtvrtfinále. Dvaatřicetiletý gólman, který poslední čtyři sezony chytá v Kontinentální lize, si zároveň řekl o další angažmá v přední evropské soutěži. Ve Spartaku Moskva po třech letech skončil.

"Byl to pro mě speciální zápas, protože prakticky všechny ruské hráče znám. Navíc u reprezentace působí i lidé ze Spartaku. Generální manažer i trenér brankářů. Kluci hráli výborně. nebylo to, že bychom jen bránili, ale v některých momentech jsme byli lepší a myslím si, že se ten hokej musel fanouškům líbit. Je to velké vítězství," řekl Hudáček, který si připsal 27 úspěšných zákroků.

"Důležité je, že jsme hráli jako tým a byli jsme lepší než Rusové. Dobře jsme bruslili, hráli na puku a vytvářeli si šance. Když budeme takhle hrát i nadále, můžeme porazit na šampionátu každého, což je pro nás nejdůležitější zpráva."

Hodně důležité podle Hudáčka bylo, že byl po dvou třetinách nerozhodný stav. "Hrál jsem čtyři roky v Rusku a vím, jaký obrovský tlak tam na ně je. Když držíte s Rusy vyrovnaný stav nebo když vidí, že na ledě nedominují, tak je tam všude před třetí třetinou stres a panika. I když jsme hráli proti CSKA Moskva, tak jejich bývalí spoluhráči vždy říkali, že následuje stres a panika. Snažili jsme se to využít a pro naše mladé hráče to byla první vážnější zkouška," řekl Hudáček a poukázal na skutečnost, že předešlé výhry na MS si Slovensko připsalo nad Běloruskem a Velkou Británií.

"Nehráli jsme s nejlepšími. Byl jsem ale velmi překvapený, že i náš hokej (dnes) šel o level nahoru. Po přípravném zápase proti Rakousku jsem říkal, že hrajeme juniorský hokej. Bylo tam hodně chyb. Od té doby se jejich počet snižoval. Kluci se učí a věřím, že každému z nich toto mistrovství pomůže v kariéře. Věřím, že to nebyla naše poslední výhra a ještě na šampionátu něco pěkného zažijeme," uvedl odchovanec Spišské Nové Vsi.

Slováci jsou nyní v čele skupiny, podle Hudáčka ale jejich práce ještě nekončí. "Euforie tady je, ale máme zkušený trenérský štáb, který si s tím poradí. Navíc máme teď dva dny volno. Situace ve skupině je hodně zamotaná a ani dvanáct bodů nemusí k postupu stačit," řekl Hudáček, který se posunul na post brankářské jedničky místo zraněného Branislava Konráda. "Myslím si, že Rusové dnes byli naší hrou překvapeni. Nečekali, že budeme tak aktivní a půjdeme po nich. S tím měli velké problémy," dodal zkušený gólman.