„Takové klasické prodloužení. Hráli u nás v pásmu, křížili se tam, pak šli do střelby. Jak jsem viděl, že puk dostal Hanzi (Hanzl), tak jsem se snažil to utrhnout a ujet, což se nakonec povedlo," líčil útočník Chicaga pro Českou televizi svůj klíčový únik, který zakončil povedeným bekhendovým blafákem a procedil kotouč mezi nohy jinak velmi dobrého Kolosova.

Běloruský brankář Alexej Kolosov je překonán. Dominik Kubalík rozhodl v prodloužení

Ints Kalnins, Reuters

Češi tak vyhráli 3:2, přesto je finální výsledek mrzel. V závěrečné části začali být na ledě pasivní a soupeř trestal. Jerjomenko osm minut před koncem třetí třetiny zařídil vyrovnání na 2:2. „Nechtěli jsme být pasivní. Snažili jsme se tlačit dopředu, ale taky neudělat chybu. Bohužel se nám to nepovedlo," povzdechl si obránce Filip Hronek, autor dvou gólových nahrávek.

„Hráli jsme docela dobrej zápas a plnili jsme to, co jsme chtěli. Byli jsme velmi aktivní, hráli jsme hodně rychlej hokej, ale když se stala nějaká chyba, nastala trochu panika. Každej se to snažil hrozně hasit, což bývá nejhorší," připomněl 25letý křídelník první inkasovaný gól z hole Šarangoviče. „Jeden hráč tam ležel, druhej... Teď se nevědělo, kde puk je, nakonec skončil v naší bráně... Kolikrát to chce zachovat chladnou hlavu," prohlásil.

Národní mužstvo ztratilo v utkání jeden bod a nechybělo mnoho, aby poprvé na světových šampionátech s Bělorusy prohrálo. Těsně před Kubalíkovou vítěznou trefou totiž Hrubec vytáhl dva parádní zákroky.

Česká radost po zápase s Běloruskem.

Ints Kalnins, Reuters

„Šimon byl celej zápas skvělej! Mohli jsme se o něj opřít, dodával nám hrozně klidu, ale furt si myslím, že mu to můžeme trochu víc ulehčit. Měl tam spoustu zákroků, které ani nemusely být. Podržel nás, klobouk dolů," nešetřil Kubalík komplimenty na gólmana Omsku, jenž kryl celkově dvacet střel a předvedl výborný výkon.

Brankář Šimon Hrubec, Michal Moravčík (60), Robin Hanzl (78) a Adam Musil kolem běloruského reprezentanta Geoffa Platta.

Vít Šimánek, ČTK

Šikovný křídelník si pochvaloval také spolupráci s Filipem Zadinou, jenž v elitní formaci nahradil Jakuba Vránu. Její nové složení s centrem a kapitánem Janem Kovářem zafungovalo. Všichni tři forvardi se zapsali do listiny střelců. „Kubalda s Kovym jsou výborní hráči do útoku i v obraně. Já se snažil makat, vybojovat puky, stát před brankou a dělat správný věci, abychom hráli na puku a dali gól," líčil střelec Detroitu, který v prostřední části jásal z premiérového zásahu na MS.

„Jsem hrozně rád, že si to sedlo, docela jsme si vyhověli. Vyšla nám přesilovka, což je hrozně důležité do dalších zápasů, dali jsme gól při hře pět na pět i v prodloužení. Na první zápas to nebylo špatné, ale pořád si myslím, že by to mohlo být lepší," dodal Kubalík.