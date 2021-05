Obránce Lukáš Klok a trenér Filip Pešán míří do autobustu k cestě na úterní trénink v Rize.

Dobrovolného tréninku se zúčastnila jen desítka hráčů. Většinu z nich tvořili ti, kteří během prvních třech zápasů nenastupovali pravidelně, ze stabilních členů sestavy šli na led třeba obránce Lukáš Klok nebo útočník Adam Musil.

Většina z týmu ale využila možnosti zůstat na hotelu. Alespoň na chvíli chtěli dostat hokej z hlavy a přijít na jiné myšlenky. Nemyslet na to, že vstup do turnaje se jim vůbec nepovedl a zisk pouhých dvou bodů ze zápasů s Rusy, Švýcary a Bělorusy je hodně za očekáváním.

Roman Will míří do autobusu k cestě na úterní trénink na MS.

„Stejně jako většina kluků jsem té možnosti využil i já. Déle jsem se prospal, určitě to ale není tak, že se jen válíme na hotelu. Každý se stará o své tělo a regenerujeme. Hodně času jsem věnoval protahování," přibližuje útočník Jakub Flek.

„Každý z nás si dneska vyčistí hlavu, úplně přestanu na chvíli myslet na hokej. Poslední dny jsem se cítil nachcípaný, tak se vyležím a vypotím, abych byl fit," přidával se obránce Libor Hájek, který volný čas plánoval trávit telefonáty s rodinou nebo hrami na PlayStationu.

Večer pak pro národní tým přijede autobus a hráče i trenéry odveze do některé z rižských restaurací, kde si celý tým dá večeři. Od organizátorů přišla při dodržení přísných hygienických opatření povolenka opustit jinak striktní hotelovou bublinu. „Ještě před večeří nás pořadatelé turnaje pozvali do jednoho resortu na výlet k moři. Zůstaneme v bublině, nedostaneme se do kontaktu s jinými lidmi, ale můžeme k moři," vysvětluje tiskový mluvčí nároďáku Zdeněk Zikmund.

Adam Musil s rouškou a helmou před úterním tréninkem.

Podobné týmové večeře jsou v NHL běžné, většinou ale probíhají bez trenérů. Ti čeští v úterý večer ale budou s hráči u stolu přítomni. „Určitě bude super, že budeme moct odejít z pokoje a hotelu. Vyvětráme si hlavy, pokecáme, všichni se na to těšíme. A určitě si u večeři řekneme i pár věcí k našim výkonům," míní forvard Michael Špaček, že i na dosud mdlé výkony národního týmu přijde v restauraci řeč.

Pouhé dva body z devíti možných a nevýrazný herní projev jsou totiž po povedených Českých hrách nepříjemným a neočekávaným překvapením. „Každý se snaží na maximum, nikdo na to rozhodně nekašle. Věřím, že nám dva volné dny pomůžou najít se a probrat se, abychom se vrátili k hře, kterou jsme ukázali na turnaji v Praze. Žádná depka, jedeme pozitivně dál. Není proč panikařit, akorát bychom si to zhoršovali," hlásí Hájek.

Lukáš Radil navlečen do výstroje směřuje k autobusu.

„Nespojoval bych naše výkony na Českých hry a mistrovství světa. Velkou roli hraje široké kluziště v Rize. Hlavně pro kluky z Ameriky, kteří jsou zvyklí hrát na úzkém, nebylo jednoduché jít po dvou třech dnech trénincích z fleku do zápasu s Ruskem," myslí si Špaček.

A stejně jako jeho spoluhráči i trenéři věří, že už ve čtvrtek proti Švédsku ukáže reprezentace svou lepší tvář. Bude to nutné, protože případná prohra s výběrem Tří korunek by mohla být takřka neřešitelným problémem v boji o samotný postup do čtvrtfinále.

„Bohužel se nám zápasy s Ruskem a Švýcarskem nepovedly, ale nedělal bych z toho vědu. Věřím, že se to otočí. Nemyslím si, že bychom nemakali. Každý do toho dává sto procent," ujišťuje fanoušky forvard Špaček.