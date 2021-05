Po dni úplného volna, který v úterý strávili nejprve odpoledním výletem k moři a následně společnou týmovou večeří, se už ve středu hokejisté vrátili k plnému tréninku před čtvrtečním soubojem se Švédy, který bude mimořádně důležitý s ohledem na samotný postup do play off. Porážka by šance Pešánovy družiny na čtvrtfinále poslala už do oblasti teorie...

Český národní tým ale dost možná bude muset vyrukovat na Tre Kronor bez Jakuba Vrány. „Kuba se delší dobu potýká s bolestí ramene a je v péči fyzioterapeutů a našeho doktora. Dnes netrénoval, dostal od nás extra den volna," řekl asistent trenéra Jaroslav Špaček o Vránovi, který v prvních třech zápasech šampionátu v Rize zaznamenal gól a asistenci.

„Ohledně zápasu se Švédy to necháváme otevřené. Čekáme na práci kluků (doktorů a fyzioterapeutů). Byli bychom rádi, kdyby mohl nastoupit, ale necháváme to otevřené," doplnil Špaček s tím, že ohledně sestavy na Švédy mají trenéři ještě par otazníků a zatím tak tuto otázku nechávají otevřenou.

Jakub Vrána (vlevo) a Dominik Kubalík z ČR.

Vít Šimánek, ČTK

Pešán se svými asistenty už každopádně chtějí sestavu stabilizovat, aby v ní s blížícím se koncem základních skupin docházelo už jen k minimálním změnám.

„Už bychom chtěli sestavu trošičku vykrystalizovat. U obrany to není tak těžké, v útoku ale potřebujeme najít to nejlepší, co může být. Ale už to začíná zapadávat do sebe," věří Špaček a přiznává, že pro národní tým už je teď každý zápas tím o přežití.

Není kam couvnout

A i hráči si uvědomují, že už není kam couvnout. Že případná porážka se Švédy by velmi pravděpodobně znamenala konec už v základní skupině, což česká reprezentace na MS dosud nikdy nezažila.

„Je to tak. Je to velmi důležitý zápas a všichni to víme. Přistupujeme k tomu tak, že zápas se Švédy musíme zvládnout a předvést náš nejlepší výkon na turnaji. Věřím, že tým máme výborný a ukážeme to," slibuje útočník Dominik Kubalík.

Dominik Kubalík při utkání s Běloruskem.

Vít Šimánek, ČTK

Švédové sice vstoupili do turnaje katastrofálně, když vyšli naprázdno s Dány i Bělorusy, v úterý si ale zlepšili náladu drtivou výhrou 7:0 nad Švýcary. „Spíš nás ten výsledek překvapil, než vyděsil. Tak doufejme, že se tím Švédové vystříleli a mym to proti nim zavřeme," přeje si obránce Lukáš Klok.