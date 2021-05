Ta rovnice je tak jednoduchá, že by ji bez problémů pochopili i průměrní žáci prvního stupně základní školy. Pokud česká hokejová reprezentace ve čtvrtek večer porazí na MS Švédy, zvýší tím své naděje na postup do čtvrtfinále a situaci bude mít ve svých rukách. Pakliže by ale svěřenci kouče Pešána zapsali v Rize už třetí porážku ze čtyř duelů, naděje na play off by se naopak posunuly do oblasti teorie a nároďák by musel spoléhat na výraznou pomoc ostatních...

Dře to. A hodně. Nic na tom nezměnila ani pondělní první výhra na šampionátu proti Bělorusům, která byla po hříchu jen dvoubodová. Trenér Pešán přiznává, že českému týmu chybí lehkost a chemie, stejně jako hokejovost a dodržování systému.

I proto přišly na řadu pohovory s hráči, kterým trenéři ukazovali na videu, jak se sladit na stejnou notu a co přesně znamená ono Pešánovo „svázání do systému". I proto došlo ve středu ráno na velký společný mítink...

„Rozebrali jsme si na něm naši hru s Bělorusy, abychom pak na tréninku mohli zapracovat na věcech, které se nám dosud tolik nedařily. Každý si mohl říct, čemu nerozumí a jestli vše chápe. Proběhla dobrá debata a myslím, že jsme se hodně posunuli dál," míní jeden z Pešánových asistentů Jaroslav Špaček.

Zleva asistent trenéra Jaroslav Špaček a útočník Matěj Blümel.

Vít Šimánek, ČTK

Řeč přišla i na individuální chyby a špatná střídání. Podle Špačka se efekt týmového mítinku projevil hned na středečním odpoledním tréninku v hale Daugava. „Hráči několikrát chtěli daný nácvik hry zastavit a popovídat si o tom. Trénink měl dobré tempo a byl i poučný. Myslím, že všichni jsme na jedné notě a vlně," těší Špačka.

K uvolnění atmosféry, stmelení týmu a vyčištění hlav měl pomoct úterní volný den. Hráči s celým realizačním týmem dostali od IIHF povolení opustit hotelovou bublinu a při dodržení přísných opatření odjeli odpoledne na zhruba 45 minut dlouhou cestu autobusem za město k moři, kde si pod dohledem doprovodu z IIHF dali v jedné ze dvou IIHF povolených restaurací i večeři.

„U moře byl pro nás nachystaný party stan pro svatby nebo větší oslavy. Bylo to v uzavřeném areálu, kde nikdo jiný nebyl, jen ochranka a obsluha. Měli jsme připravený raut s předkrmy a zákusky, dále byl k dispozici klasický barbecue gril se steaky a hamburgery. Každý si mohl vybrat dle libosti, na co měl zrovna chuť. Prostě skvělé osvěžení od hotelového jídla. A hlavně jsme pak mohli jít k moři vyčistit si hlavu. I když trošku pršelo, nikomu to nevadilo. Bylo to parádní," popisuje Špaček úterní zpestření šampionátu.

Přestože šlo spíš o relaxaci a rovněž šanci alespoň na chvíli pustit hokej z hlavy, úplně se to nepodařilo. „Všichni jsme na telefonech sledovali zápas Švédů se Švýcary, který akorát v té době probíhal," usmívá se Špaček a cení si, že s týmem alespoň na čas mohl opustit režim hotel - autobus - zimák.

„Na jiných šampionátech, kde jsem byl, jsme se kolikrát v době volna ani nechtěli tolik vidět a šli jsme třeba jen po dvou po třech na kafe do města. Tu možnost tady nemáme, takže jsme rádi, že jsme mohli někam vyrazit. Prospělo nám to," věří.

Úterní zpestření už je ale minulostí. Nyní se veškeré myšlenky upínají ke čtvrtečnímu souboji se Švédy, kteří se rovněž nenacházejí v ideální pozici. Ve úterý sice deklasovali Švýcary 7:0, předchozí prohry s Dány a Bělorusy jim ale situaci značně komplikují.

„Musíme si to s nimi rozdat. Slováci výhrou nad Rusy zamíchali kartami. Kdyby sborná všechno vyhrála, bylo by to pro nás trošku jednodušší, takhle je do boje o postup zamícháno víc mančaftů. Musíme se soustředit sami na sebe a hrát ten nejlepší hokej," velí Špaček.

Sestavu na Tre Kronor zatím prozradit nechtěl. I proto, že otazník visí nad startem Jakuba Vrány, který se potýká s problémy s ramenem, kvůli kterým vynechal středeční trénink.

„Ještě máme pár otazníků, v jakém složení nastoupíme. Už bychom ale chtěli sestavu trošičku vykrystalizovat. V útoku, kde máme čtyři hráče navíc, potřebujeme najít to nejlepší, co může být. Ale už to začíná zapadat do sebe a už bychom poslední čtyři zápasy skupiny měli hrát v přibližně stejné sestavě. Každopádně jdeme zápas od zápasu, každý už je teď pro nás o přežití," zakončuje Špaček.