Švédsko - Česko 2:4 Fantastický obrat! Češi zvládli boj o přežití, na MS skolili Švédy a jsou ve hře o čtvrtfinále

Aréna v Rize se ve čtvrtek večer proměnila ve fontánu české radosti. Češi přežili na MS klinickou smrt, se Švédy prohrávali po dvou třetinách 0:2 a čtvrtfinále se jim v tu chvíli hodně vzdálilo. Třemi zásahy během osmi minut třetí části však překlopili výsledek na svoji stranu a po výhře 4:2 uchovali reálnou naději na play off. O góly se postarali Vrána, Kovář, Klok a do prázdné branky Flek.

Počtvrté na turnaji se v české brance objevil Hrubec a do sestavy se vrátil Lenc, který doplnil třetí formaci se Špačkem a Stránským. Češi měli dobrý nástup. Vrána byl kvůli potížím s ramenem vedený v sestavě jako 13. útočník, přesto nakonec naskočil na led do druhé formace, a právě on vyprodukoval první velkou šanci. Jeho přihrávku prodloužil Chytil na úplně volného Sekáče, který ale nasměroval puk o kousek vedle pravé tyče. „Jsem dřevák, takové šance se musí proměňovat," sypal si popel na hlavu útočník Omsku.

Národní tým ale pokračoval v aktivitě, jenže gól nedal a Švédové bez zraněného obránce Lundkvista vyrovnali hru a šli dokonce do vedení. Rasmussena ještě zblízka vychytal Hrubec, poté ale Šulák propadl a v úniku Wingerli šikovně tečoval Fribergovu nabídku nad Hrubcův beton.

Na české střídačce panovala záhy ještě smutnější nálada. Klok odešel na dvě minuty za krosček a Švédové přesilovku proměnili. Kempe našel Rakella, který trefil prostor u levé tyče.

Pešánova parta začala dobře i prostřední část. Vytvořila si tlak a sypala na švédskou branku řadu střel. Hanzl, Hronek ani v početní výhodě Kubalík ale na Reideborna nevyzráli. Češi v závěru periody stupňovali tlak, Hronek uvolnil Sekáče, jenž ze slibné pozice mířil mimo.

Čechům nepřálo ani štěstí. Špaček vypálil z první, puk trefil Wingerliho hůl, od níž se přes Reidebornův beton odrazil do tyče. Švédové byli silní v osobních soubojích a do velkých příležitostí soupeře nepouštěli.

Jenže v závěrečné části se v aréně děly veliké věci. Hráči v červenobílých dresech rozpoutali na ledě hotový uragán, který smetl do té doby sebevědomého soka. Při ataku na Hronka vznikla ještě v samém závěru druhé třetiny potyčka, po níž šli Švédové do čtyř a pykali. Stránský v početní výhodě dobře clonil, Vrána si srovnal puk na střelu a zacílil přesně pod horní tyč. Útočník Detroitu polil Čechy živou vodou. Doslova létali po ledě a hned vzápětí mohlo být vyrovnáno. Kovář se ocitl sám před Reidebornem, provedl blafák a střílel z úhlu do odkryté branky, jenže na brankové čáře zachránila Švédy od vyrovnání hokejka Pudase, jenž odpálil kotouč do bezpečí.

Přesto se český kapitán gólu dočkal. Sekáč mu v přesilovce poslal puk mezi kruhy a centr Zugu srovnal na 2:2!

To ale nebylo všechno. Ve 49. minutě se po vyhraném buly dostal kotouč na modrou ke Klokovi, který ho nahodil na branku a obrat byl dokonán! Švédové prahli po vyrovnání, ale Hrubec vytáhl několik výtečných zákroků. Marně se ho snažil překonat Olofsson. Seveřané to v závěru zkusili v šesti, Flek přesprintoval Rakella a do prázdné klece zpečetil český triumf.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Sportcz (@sport.cz_ig)

Mistrovství světa v hokeji v Rize - skupina A (Olympijské sportovní centrum): Česká republika - Švédsko 4:2 (0:2, 0:0, 4:0) Branky a nahrávky: 42. J. Vrána (M. Stránský), 45. Jan Kovář (Sekáč, D. Kubalík), 49. Klok (Jan Kovář), 59. Flek (D. Kubalík) - 13. Wingerli (Friberg), 16. Rakell (A. Kempe, Nygren). Rozhodčí: Gofman, Romasko – Lazarev, Šalagin (všichni Rus.). Vyloučení: 5:5. Využití: 2:1. Bez diváků. ČR: Hrubec - Hronek, D. Musil, Klok, Hájek, Šustr, Šulák, Sklenička - Zadina, Jan Kovář, D. Kubalík - J. Vrána, Chytil, Sekáč - Lenc, M. Špaček, M. Stránský - Flek, R. Hanzl, Smejkal - Blümel. Trenér: Filip Pešán. Švédsko: Reideborn - Pudas, Tömmernes, Lööv, Pilut, Nygren, Dahlbeck, Sellgren - Rakell, P. Lindholm, O. Lindberg - M. Kempe, A. Kempe, Rasmussen - Olofsson, Lundeström, Sörensen - Friberg, Wingerli, Frödén. Trenér: Johan Garpenlöv.