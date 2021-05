Branky a nahrávky: 6. Meyer (M. Lauridsen), 45. Asperup (From, Jensen Aabo), 48. From (True), 50. M. Lauridsen (Hardt, Lassen), 53. True (Lassen, Hardt) - 3. Děmkov (Kodola, Korobov), 31. Stefanovič (Falkovskij, Protas). Rozhodčí: Schrader (Něm.), Sternat - Seewald (oba Rak.), Obwegeser (Švýc.). Vyloučení: 3:2, navíc Drozd (Běl.) 5 min. a do konce utkání. Využití: 1:1. Bez diváků.