Slovensko se marně snažilo zvrátit vývoj čtvrtečního utkání se Švýcarskem, které v polovině třetí třetiny na hokejovém šampionátu v Rize vedlo už 6:1. Proti rozjetému soupeři to ale měli slovenští reprezentanti těžké, frustraci si tak léčili fauly. Rosandič nedovoleně zastavil Siegenthalera, ten mu oplatil krosčekem. Oba borci měli zamířit na trestnou lavici, jenže rozhodčí svůj verdikt změnili. Co se stalo?

K překvapení všech byl slovenský obránce hrající v české extralize za Bílé Tygry poslán do sprch a vyfasoval dodatečný trest na pět minut plus do konce utkání. Hlavní sudí totiž nezaznamenal Rosandičovo odplivnutí, které ale neuniklo čárovým, kteří arbitra na nesportovní chování upozornili.

Rosandič se po faulech se Siegenthalerem pustil do výměny názorů, během které si odplivl. Plivanec zřejmě skončil na soupeřově rukávu a rozhodčím to přišlo jako úmyslný počin, proto podle pravidel přišel tvrdší trest.

Odplivnutí Mislava Rosandiče

Reprofoto ČT Sport

Hokejovému expertovi Milanu Antošovi, který situaci ve studiu České televize rozebíral, už samo nedovolené bránění přišlo na trest pět plus do konce utkání. Rosandič totiž soupeře podkopl a ten nebezpečně spadl na led. Nejen Antoš, ale i trenér slovenského národního týmu Ramsay, pak tedy byl z výsledného zápisu zaskočený.

Slovenský bek je jedním z klíčových hráčů národního týmu na šampionátu. Teď mu však hrozí, že si příští zápas s Dánskem (sobota 19:15) nemusí zahrát. Situaci totiž bude, stejně jako vyloučení Pospíšila ze začátku zápasu (úder loktem do obličeje), projednávat disciplinární komise.