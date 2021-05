Povinnost na klikaté cestě směřující do play off splnili, což je to hlavní, co se počítá. Česká hokejová reprezentace ve svém pátém utkání na MS v Rize porazila outsidera z Velké Británie 6:1, když výhru režírovali obránci, kteří vstřelili hned čtyři branky. Libor šulák se prosadil hned dvakrát. Svěřence trenéra Pešána čeká další duel, který nutně potřebují zvládnout, v pondělí od 15:15 SELČ proti Dánsku.