Byl jste s výkonem mužstva spokojený?

První třetina byla taková všelijaká, trošku nervózní. Soupeř kladl odpor a my nebyli až tak pokorní, jak bych si osobně představoval. Od druhé třetiny jsme výkon zlepšili a byli poctivý tým, který zaslouženě vyhrál.

Potřebovali jste už takový klidný zápas? Doteď jste na turnaji žádný takový nezažili...

Potřebovali jsme to všichni, včetně mě. Po první třetině to ale jako klidný zápas nevypadalo. I když jsme dominovali, pořád to bylo jen 1:0. Jsem rád, že potom už jsme si závěr utkání mohli užít.

Je náhoda, že čtyři ze šesti branek vstřelili obránci?

Chceme, aby nám obránci podporovali ofenzivu. Musím říct, že spousta útočníků pro ně udělala velmi dobrou práci před bránou. Už zápas se Švédskem nám pomohly nakopnout góly obránců. Jsem s jejich prací spokojený.

Český reprezentant Filip Chytil (druhý zleva) se raduje se spoluhráči ze svého gólu do sítě Velké Británie na MS v hokeji 2021.

Vít Šimánek, ČTK

Nemrzí vás trochu, že se prvního gólu na turnaji, který by jim jistě zvedl sebevědomí, nedočkali útočníci Špaček se Stránským?

Slyšel jsem v kabině, že si to schovávají na další zápasy. Budu jim věřit.

Britové zejména v první třetině několikrát našli okénka ve vaší obraně. Jak velké je to varování do dalšího průběhu turnaje?

Po první třetině, v níž jsme některé situace neodehráli tak, jak bychom měli, jsme byli v kabině trošičku ostřejší. Od té doby se to ale zlepšilo. Musíme si říct, že Britové prožívají neskutečný turnaj a v určitých fázích zatápěli favoritům. Není žádná ostuda, že nám našli nějaká okénka v obraně. Rozebereme si to, ale hráče jsem během zápasu nemusel moc krotit. Střídačka sama o sobě žila tím, že chceme být pokorní a nechceme nechat soupeře zdramatizovat zápas.

V zápase jste nechal odpočívat jen brankářskou jedničku Hrubce, zatímco u hráčů do pole jste k žádné změně oproti poslednímu duelu se Švédy nesáhl. To aby se tým co nejvíce sehrál?

Jednoznačně jsme chtěli nepodcenit soupeře. Viděli jsme jeho zápasy, věděli jsme, že naposledy dlouhou dobu zlobil i Švédy. Proto jsme nastoupili s vítěznou sestavou proti Švédům, akorát jsem v závěru trochu pošetřil Kubu Vránu, aby náhodou nedošlo ke zhoršení jeho ramene.