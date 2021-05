Za necelé dva týdny, co jsou na šampionátu v Rize, si už čeští hokejisté zvykli, že v dny bez zápasu musejí naskákat ve výstrojích do připraveného autobusu, v němž je čeká zhruba desetiminutový přejezd do tréninkové haly Daugava. V ní se připravovali i v neděli, přesto byl den před důležitým utkáním s Dány jiný než ty předchozí. Mohlo za to týmové focení na ledě pro ročenku Mezinárodní hokejové federace IIHF.

V neděli totiž český nároďák nastoupil do autobusu nikoliv v tréninkovém mundúru, nýbrž v bílé sadě zápasových dresů. „Bylo to zpestření, před námi i za námi nás doprovázeli policajti," popisuje cestu do Daugavy brankář Šimon Hrubec.

A ještě před samotným tréninkem došlo na společnou týmovou fotku. „Dostali jsme přesné pokyny, kdo si má kam sednout: Připravte se, tři, dva, jedna a smích. Usmáli jsme se a šli jsme trénovat," doplnil Hrubec.

Šimon Hrubec v autobusu, který národní tým vezl v neděli do tréninkové haly Daugava ke společnému focení a následnému tréninku.

Vít Šimánek, ČTK

Zatímco na některých minulých světových šampionátech bylo týmové focení pro hráče zdlouhavé a nepříjemné, letos v Rize tomu bylo naopak. „Všechno bylo výborně zorganizované. Naskákali jsme na led a za pět minut bylo hotovo. Fotograf byl rychlý, nevymýšlel žádné velké věci, že někdo stojí tak a druhý zase jinak," pochvaloval si Radan Lenc, jenž se v sobotu proti Velké Británii dočkal premiérové trefy na MS.

Během týmového focení panovala dobrá nálada. Zleva kapitán Jan Kovář, hlavní kouč Filip Pešán, asistent kapitána Tomáš Zohorna a asistent trenéra Jaroslav Špaček.

Český hokej, Jan Beneš

„Všichni vypadáme krásně, takže se to moc povedlo. Uvidíme, jaké z toho budou fotky. Doufám, že nám je pošlou aspoň mailem," rozesmál se útočník libereckých Bílých Tygrů.

Po rychlém focení už přišel na řadu klasický trénink, před kterým se hokejisté převlékli do tréninkových dresů. I když někteří si nebyli jistí, jestli si na sobě nemají ponechat ty zápasové.

Zleva Jakub Vrána, Filip Hronek a Jan Kovář se připravují na týmové focení.

Český hokej, Jan Beneš

„V šatně vedle mě sedí spoluhráč, který se ptal, jestli v tom budeme i trénovat. Jméno ale neprozradím, nechám si ho pro sebe," ušklíbl se Lenc a se spoluhráči se už těšil na odpolední a večerní program.

Národní tým totiž dostal od organizátorů turnaje podruhé během šampionátu možnost opustit bublinu hotelu a za dodržení přísných podmínek vyrazí do jedné z rižských restaurací na společnou večeři.

Matěj Stránský a Lukáš Klok v autobusu.

Vít Šimánek, ČTK

„Moc se na to těším, protože dnešní večeře je na krásném místě. Občas projíždíme okolo barákovou oblastí v lese a jsou tam ty nejhezčí vily, které jsem v životě viděl," úplně se zasnil Hrubec.

„Upřímně se těším, až tou oblastí zase pojedeme a budu se na ty nádherné baráky znovu dívat. Jsou postavené přesně ve stylu, který se mi líbí. Navíc jsou kousek od moře. Fakt krásný," pokračoval Hrubec, jehož potěšilo, že na rozdíl od úterní první večeře, kdy celý den propršelo, koná v neděli v Rize slunečné počasí. „Vzal jsem si i sluneční brýle," uculil se šampion KHL s Omskem.

Zleva útočník Jiří Sekáč, trenér Filip Pešán a útočníci Jan Kovář a Dominik Kubalík při čekání na autobus, který hokejisty v neděli odvezl na MS v Rize do tréninkové haly na společné fotografování a trénink.

Vít Šimánek, ČTK

Večer po příjezdu na hotel už však Čechy čeká příprava na pondělní duel s Dány, který hodně napoví o postupu do čtvrtfinále. „Po prvních třech nevydařených zápasech jsme se dostali do situace, v níž jsme nechtěli být. Víme, že každý zápas je teď pro nás klíčový, abychom čtvrtfinále udělali. Je to ohromně důležitý zápas a věřím, že si s tím poradíme a zvládneme to," přeje si Lenc.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Sportcz (@sport.cz_ig)

Sledujte Sport.cz také na Instagramu>>>