Kolik gratulací jste obdržel z Česka?

Velkou spoustu. Každá zpráva mě potěšila a byl jsem za ně rád. Pár hodin jsem odpovídal, byť ne vkuse. Ale po chvilkách jsem si vždycky našel čas a po zápase s Brity docela byl. Měl jsem radost, že se mi povedlo dát gól. Do půlnoci jsem si to vychutnal, ale pak už byl nový den a nový trénink.

Vzal jste si na památku puk. Už víte, jak s ním po návratu do Česka naložíte?

Určitě si ho doma někde vystavím, asi i s dresem ze svého prvního MS, pro tyhle dva artikly místo najdu. Vitrínu úplně nemám, ale položím ho radši někam výš. Máme ročního syna, doma běhá a všechno bere (úsměv). Rád by si s tím pohrál, ale zase takovou radost mu neudělám.

🎯 Radan Lenc mířil přesně! 🚨 pic.twitter.com/qnuq1wv3R5 — Hokejový nároďák (@narodnitym) May 29, 2021

Na střídačce jste krátce po gólu prohodil pár slov i s Jakubem Vránou, co vám říkal?

Gratuloval mi, ale přesně si to nevybavuji. Něco, že jsem to vymetl stejně jako on (úsměv). Zasmáli jsme se...

Suvenýr do vitríny Radana Lence – puk, kterým vstřelil první gól na #mshokej 🤩🦁 pic.twitter.com/v9BLqVXQRp — Hokejový nároďák (@narodnitym) May 29, 2021

V lajně se Špačkem a Stránským jste zanechali v přípravě na MS velmi dobrý dojem. V Rize ale vaší formaci vázne proměňování šancí...

Zatím nám to tam tolik nepadá, ale jsme zároveň obezřetní do obrany, protože nechceme být ti, kteří to budou mít otevřené, jenom útočit a čekat, kdo dá gól. Spolupráce ale funguje. S Matějem a Špágrem si rozumíme, víme, co od sebe čekat.

V letošní sérii EHT jste podával stabilní a kvalitní výkony. Na MS vám ale první duel proti Švýcarům nevyšel podle představ, pomůže vám trefa proti Britům psychicky?

Na tomhle úplně nestojí můj výkon na MS. Všichni jsme tady od jednoho úkolu, podávat co nejlepší výkony. První dva nevydařené duely jsme hodili za hlavu a vzali z nich pozitivní věci. Proti Britům se mluví o povinné výhře, ale výsledky na celém MS jsou dost překvapivé a my věděli, že tohle nebude žádný jednoduchý soupeř.

Čeští hráči se radují z gólu na MS v Rize. Zleva Libor Šulák, Matěj Stránský, Michael Špaček, Robin Hanzl a Radan Lenc.

Vít Šimánek, ČTK

Pondělní souboj s Dány snese označení veledůležitý. Zaměříte větší pozornost na útočníka Nicklase Jensena, jenž na úvod turnaje pomohl hattrickem skalpovat Švédy?

Jmenovitě jsme soupeře zatím moc nerozebírali, ale víme o jeho kvalitách. V kádru mají spoustu kvalitních kluků, kteří hrají v KHL. Možná na druhou stranu dobře, že Dánové udělali takový varovný prst se Švédy, budeme v utkání o to pokornější. Víme, že každý zápas je teď pro čtvrtfinále de facto klíčový. Po prvních třech jsme se na šampionátu dostali do situace, v níž jsme být nechtěli. Věřím, že duel se Švédy byl zlomový a odrazili jsme se z něj.

Čtete komentáře na sociálních sítích?

Osobně nečtu nic. Nechci se odvádět od hry a dostávat se tady do složitých situací. Tlak a tíhu jsme cítili všichni. Věděli jsme, že první dva zápasy nebyly vůbec dobré a musíme se zlepšit.

V Rize trčíte v „bublině", jak trávíte volný čas v hotelu?

Občas si s klukama zahrajeme pingpong, jinak se dívám na seriály. Rád si chodím po obědě zdřímnout. Ale za 14 dnů, co jsem tady, se mi to povedlo asi jenom třikrát. Čas tady fakt letí a ani se to úplně nezdá, že jsme v Rize už takovou dobu.