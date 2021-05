Česko - Dánsko 2:1 SN Bláznivý zápas s Dány za dva body! Budou Češi večer slavit postup, nebo o něj zabojují proti Slovákům?

V mimořádně důležitém zápase s Dány spolurozhodujícím o postupu do čtvrtfinále MS se trápili až běda, nakonec ale čeští hokejisté v Rize zvítězili 2:1 v samostatných nájezdech. Svěřenci trenéra Peśána ještě nemají play off jisté, bez ohledu na výsledek večerního zápasu Švédska s Ruskem by jim v úterý proti Slovensku stačily dva body. Pokud výběr Tre Kronor získá proti sborné jen dva body, Česku v úterý postačí i prohra v prodloužení či nájezdech. Pakliže Švédové dnes večer uhrají s Rusy maximálně bod, Češi postoupí bez ohledu na výsledek jejich zápasu se Slovenskem.