Hořký konec pro světovým šampionátem utrápeně kráčející Švédy! Pouze výhra nad Rusy v posledním vystoupení v základní skupině A na světovém šampionátu v Rize mohla udržet hokejový výběr Tre kronor ve hře o postup do čtvrtfinále. Nestalo se! Seveřané prohráli 2:3 po samostatných nájezdech a domů odjíždějí s neslavným primátem: poprvé od roku 1992, kdy byl na MS zaveden systém play off, v něm budou Švédové chybět. Radost mají naopak čeští hokejisté, jimž švédská prohra pomohla do čtvrtfinále bez ohledu na výsledek jejich úterního souboje se Slováky.

Takhle se pustili Švédové Lawrence Pilut a Marcus Sörensen do Dmitrije Voronkova.

Švéd Jesper Frödén (druhý zleva) jásá poté, co otevřel skóre zápasu MS s Rusy.

Sborná nasadila do svého šestého zápasu na turnaji další dvě posily z NHL, obránce Orlova z Washingtonu a útočníka Tarasenka ze St. Louis. V úvodu byl duel plný důrazných osobních soubojů, v 9. minutě se Švédové dostali do vedení, když využili hned první přesilovou hru. Faul Zuba potrestal pohotově dorážející Frödén, který zakončoval do prázdné branky.

Hned vzápětí mohl z brejku vyrovnat Slepyšev, švédský brankář Reideborn byl ale připraven. Gólman Kazaně si v první třetině připsal ještě řadu dalších výborných zákroků, v další příležitosti jej nepřekonal Slepyšev a neujal se ani pokus Tarasenka. Střela Gavrikova se poté odrazila od brankové konstrukce.

Ve druhé části měli více gólových šancí Švédové, hned dvakrát se do dobré pozice prosadil Friberg, ruského brankáře Samonova ale překonat nedokázal. Ve třetí třetině mohli Seveřané přidat pojišťující gól ve dvou přesilových hrách, vytvořili si výraznou střeleckou převahu, ale druhý gól nevstřelili. A v 53. minutě je Rusové šokovali, Nejprve aktivní Slepyšev vyrovnal a o 12 sekund později přidal Barabanov druhý gól.

Na švédského brankáře Adama Reideborna v tuhle chvíli ruský kanonýr Vladimir Tarasenko nepřišel, byl to ale on, kdo nakonec bitvu v nájezdech rozhodl. Vpravo kapitán švédského týmu Henrik Tömmernes.

Roman Koksarov, ČTK/AP

Švédové se z těžkého úderu ale rychle oklepali a Olofsson dokázal v 56. minutě vyrovnat. Hráči Tří korunek potřebovali k uchování šance na postup do play off vyhrát, proto se i nadále tlačili do útoku. V normální hrací době ale rozhodnout nedokázali.

Vítěze neurčilo ani prodloužení a tak ke slovu přišly samostatné nájezdy. Na švédské straně uspěli Adrian Kempe a Pudas, na ruské Morozov, Burdasov a na konci páté série Tarasenko.

MS v hokeji v Rize - skupina A (Olympic Sports Centre): Rusko - Švédsko 3:2 po sam. nájezdech (0:1, 0:0, 2:1 - 0:0) Branky a nahrávky: 53. Slepyšev (Orlov), 53. Barabanov (Tarasenko, Něstěrov), rozhodující nájezd Tarasenko - 9. Frödén (Lindberg, A. Kempe), 56. Olofsson (Sellgren, Lundeström). Rozhodčí: Gouin (Kan.), Bruggeman - Oliver (oba USA), Constantineau (Fr.). Vyloučení: 5:2. Využití: 0:1. Bez diváků. Rusko: Samonov - Zadorov, Něstěrov, Provorov, Gavrikov, Orlov, Zub - Grigorenko, Voronkov, Slepyšev - Barabanov, Karnauchov, Tolčinskij - Tarasenko, Morozov, Burdasov - Timkin, Kameněv, Švec-Rogovoj - Galimov. Trenér: Valerij Bragin. Švédsko: Reideborn - Tömmernes, Nygren, Dahlbeck, Sellgren, Pilut, Pudas - Friberg, Wingerli, Frödén - Rakell, A. Kempe, Sörensen - Olofsson, Lundeström, Hallander - Lindholm, Lindberg, Rasmussen. Trenér: Johan Garpenlöv.