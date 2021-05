Hrubec dostal od trenérů volno pro sobotní duel s Velkou Británií, proti které se poprvé na MS postavil do branky od úvodní minuty Roman Will. Proti Dánům už by měl ale znovu chytat úřadující šampion KHL s Omskem Hrubec. „Naděje, že bude chytat, je velká," pousmál se Straka.

Reprezentace ví, že s ohledem na co největší šance na postup do čtvrtfinále potřebuje Dány porazit. Ideálně v základní hrací době. Pokud by naopak Češi prohráli po 60 minutách, vůbec poprvé v historii by na MS skončili už v základní skupině.

Brankář Šimon Hrubec během rozbruslení před zápasem s Dány.

Vít Šimánek, ČTK

„Tlak, který je na nás vyvinutý, vnímá každý. To je ale na hokeji hezké, když o něco jde, ne? Kluci ví, o co nám jde. Už proti Švédsku ukázali, že dokážou tlak ustát," nestresuje se Straka černými scénáři.

Dánové mají stejně jako Češi osm bodů, jen horší skóre a o odehraný zápas víc. Hned ve druhý den šampionátu dokázali skolit Švédy, dva body přidali proti Velké Británii, tři proti Bělorusku. Se Švýcary, Rusy a Slováky sice vyšli naprázdno, favority ale trápili. Třeba se Slováky drželi ještě ve 47. minutě bezbrankový stav...

„Dánové jsou hodně nebezpeční. Viděli jsme to v jejich velice povedených zápasech se Švédy i Slováky. Víme, že nás čeká těžké utkání, ale musíme ho zvládnout. Nálada v týmu je bojovná," ujišťuje Straka.

Útočník Matěj Stránský se snaží těcovat puk před brankářem Petrem Kváčou.

Vít Šimánek, ČTK

Na MS se Češi utkali s Dány dosud sedmkrát. Po pěti triumfech však poslední dva zápasy vyhráli Seveřani. Naposledy před pěti lety zvítězili Dánové na šampionátu v Moskvě v základní skupině 2:1 po samostatných nájezdech.

Útočník Adam Musil.

Vít Šimánek, ČTK

Duel začíná v Olympijském sportovním centru v Rize v 15:15 SELČ, přímým přenosem jej vysílá ČT sport. Podrobnou online reportáž můžete sledovat na Sport.cz.

