Svízelná situace, jakou nečekali. Švédové jsou na hokejovém mistrovství světa na pokraji konce už v základní skupině. V neděli definitivu krachu ještě odvrátili obratem proti Slovensku (3:1), ale pro udržení nadějí na play off potřebují v normální hrací době porazit v pondělí i Rusy. Jinak je čeká nebývalý ostudný krach. Ale i v případě úspěchu proti sborné už švédská média píšou o další hrozbě.

"Víme, že další zápas je stejně důležitý jako ten proti Slovensku. Ale musíme hrát ještě mnohem lépe než v utkání se Slovenskem. Boj s Ruskem není snadnou výzvou," citují švédské weby brankáře Švédů Adama Reideborna po zápase se Slováky.

Rusové sice budou bojovat o to, aby postoupili do čtvrtfinále z prvního místa, jejich soupeř má ale obří motivaci v podobě holého přežití. "Na papíře mají nejlepší tým turnaje, nebude to snadné. Ale cítíme, že naše hra sedí na ruský styl hokeje," zapuzuje myšlenky na brzký konec Reideborn, který byl po duelu se Slováky chválen ze všech stran.

Zápas s našimi sousedy mají Švédové za sebou, ale pokud dnes porazí Rusy, bude jejich pozornost na Slováky a stejně tak na českou reprezentaci upřena zase. Za předpokladu, že výběr trenéra Filipa Pešána porazí Dány, to bude klíčový zápas.

A Švédové s předstihem naznačují ´bratrské´ kalkulace, čehož už si všímají i slovenská média, mj. pravda.sk.

Oběma exfederálním partnerům by mohla stačit remíza.

„Zápas se Slováky začal hororově, ale Švédové se do něj vrátili a otočili nepříznivý stav. Ani vítězství v posledním zápase však negarantuje švédský postup do čtvrtfinále. Rozhodnout může duel Česka proti Slovensku, kdy oběma stačí na play off uhrát remízu. Jak se chopí matematiky tyto dvě země, které kdysi tvořily jeden stát?" doplňuje komentář varovným dotazem švédský list Aftonbladet.

„Naděje žije. Tonoucí Švédové se chytili stébla," poznamenal další švédský list Dagens Nyheter. Také vyzvedl Reidebornův výkon a připomněl důležitý a těžký souboj s Ruskem. „Soupeřem, jehož skalp na šampionátech získáváme jen velmi těžko."