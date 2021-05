Dlouho to vypadalo, že ruské pomoci se nedočkají, takže postup do play off mistrovství světa v Rize si čeští hokejisté budou muset vybojovat v úterý proti Slovákům sami. Sborná ale nakonec zápas se Švédy otočila, porazila je 3:2 v prodloužení, čímž svěřencům trenéra Filipa Pešána zajistila místenku ve čtvrtfinále. Pro výběr Tří korunek naopak turnaj končí.