Čeští hokejisté už s jistotou postupu do čtvrtfinále zakončí základní část mistrovství světa v Rize zápasem proti Slovensku. Jisté play off má i bývalý federální partner, v duelu hraném od 15:15 (přímý přenos vysílá ČT Sport) půjde o konečné pořadí v tabulce skupiny A. Trenér Filip Pešán dal některým svým oporám volno, v brance bude stát Roman Will. V souběžně hraném utkání skupiny B se utkají USA s Itálií. Oba zápasy můžete sledovat v podrobné online reportáži na Sport.cz.