Libor Šulák (vlevo) v souboji s Jere Karjalainenem z Finska během Českých hokejových her.

Čtvrteční odpolední program bude patřit zápasům Švýcarska s Německem a Spojených států amerických se Slovenskem. Večer pak kromě duelu Česko - Finsko bude na programu i utkání Rusů s Kanadou.

Český národní tým se vůbec poprvé na turnaji představí v hlavní Areně Riga, kde se odehrála „finská" skupina B. Pešánovi svěřenci naopak všechny zápasy skupiny A absolvovali v Olympijském sportovním centru.

Tam by hráli čtvrtfinále, jen pokud by obsadili první nebo druhé místo ve skupině, k čemuž ovšem nedošlo, takže si musejí zvykat na nový stadion. Poprvé se s ním seznámí během středečního tréninku.

Čtvrteční program čtvrtfinále MS v hokeji: 15:15 SELČ Švýcarsko - Německo (olympijské centrum) 15:15 USA - Slovensko (Arena Riga) 19:15 Rusko - Kanada (Olympijské centrum) 19:15 Finsko - Česko (Arena Riga)

Pro play off neexistuje klasický pavouk. Čtyři týmy, které postoupí do semifinále, budou seřazeny od prvního do čtvrtého místa podle následujících kritérií: 1) pořadí v základní skupině, 2) počet bodů získaných ve skupině, 3) skóre, 4) vyšší počet vstřelených branek. První tým v sestavené tabulce vyzve v boji o finále ten čtvrtý, druhý se utká se třetím.