Když uslyší Finsko, vybaví se Janu Kovářovi báječné vzpomínky. V elektrizující atmosféře O2 areny byl před šesti lety jednou z opěvovaných postav čtvrtfinále, kterým tehdy žil celý národ. Na MS v Praze pomohl dnes 31letý centr dvěma góly a asistencí českým hokejistům k postupu do semifinále.

Nosíte tento duel stále hodně v hlavě?

Určitě si ho vybavuji. Byl to jeden z mých nejlepších zápasů v nároďáků. Celkově atmosféra, zápas... To bylo neuvěřitelný.

S Finy změříte síly ve čtvrtfinále poprvé od památné pražské bitvy. Zcela jistě byste rád okusil podobně slastný pocit...

Stoprocentně. Vždycky jsou to ty nejlepší pocity, když na konci rozhodčí pískne a stojíte na vítězné straně. Přesně tohle bychom chtěli ve čtvrtek zažít.

Jan Kovář (za bránou) oslavuje svůj druhý gól během čtvrtfinále s Finy na MS 2015.

Vlastimil Vacek, Právo

Je pro vás osobně Finsko speciální soupeř?

Neřekl bych. Moc kluků z Finska neznám, spíš podle jmen, ale bude to pro nás velkej zápas. Nebudou už nic měnit, hrají na pár gólů, dobře brání kolem brány, moc nefaulují. Uvidíme, jak se s tím popasujeme.

V národním mužstvu patříte mezi hráče, kteří mají za sebou klubové úspěchy a mistrovské tituly. Bude na ostřílených borcích, aby v šatně a na ledě strhli mladé spoluhráče?

Nemáme tady v Rize úplně moc kluků, kteří čtvrtfinále hráli v takových rolích, v jakých jsou tady. Jak to naše lajna nastolí, bude signál pro celý tým. Určitě bude důležitý, jak zápas začneme. Když kluci uvidí třeba Vrániče (Vrána), že bude blokovat střely a bojovat, tak prostě všichni pochopí, že to musejí dělat taky. Tohle je ta cesta, jak můžeme ve čtvrtek vyhrát.

Jan Kovář oslavuje gól proti Finsku ve čtvrtfinále mistrovství světa 2015 v Praze.

Vlastimil Vacek, Právo

Milujete tyto zápasy „o všechno"?

Jsou to zápasy, kvůli kterým se hokej hraje a kvůli čemu je to takový neobyčejný. Adrenalin stoupá a je to prostě zajímavější.

Jaká nálada panovala v Rize na středečním tréninku?

Dobrá, pracovali jsme na pár věcech, něco si ukázali. Měli jsme dobrej trénink a jsme připravení!

V kabině máte vylepené slavné fotografie z minulých úspěšných šampionátů, v nich Česko slavilo zlato. Nechybí vzkaz: „Teď jsme na řadě my!" Pomůže vám i tato motivace?

Je to krásná vzpomínka, vyrůstali jsme na těchto úspěších českého hokeje a je hezký si připomenout, kvůli čemu tady jsme.