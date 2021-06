Ještě tomu není ani čtyřiadvacet hodin, co národní tým skončil na mistrovství světa po porážce 0:1 s Finskem ve čtvrtfinále, a nejen fanoušci už řeší, proč čeští hokejisté obsadili na turnaji v Rize až sedmé místo. Na Twitteru se v této souvislosti do sebe pustili i hokejový komentátor České televize Robert Záruba a bývalý vynikající útočník a mistr světa z roku 1985 Jiří Hrdina.

Vše odstartoval Zárubův příspěvek, v němž zopakoval svůj pohled vyřečený ještě před startem šampionátu, kdy tvrdil, že „štvanice optimismu" po povedené přípravě bez jediné porážky byla podle soupisky českého týmu pro MS zcela nepřiměřená situaci, když kouč Pešán neměl ve svém výběru jediného medailistu ze světových šampionátů.

A Záruba poté vypočítával důvody, proč nároďák skončil už před branami bitev o medaile.

Roberte, psal jsem to pred ms. Tenhle tym mel privezt medaili, tecka. Top zeme, Canada, USA, Rusko, Svedi,Fini tam meli treti,ctvrte tymy. My meli to nejlepsi co bylo dostupny i z nhl. Proto neni zadna omluva, sorry... — Dallas Stars (@dallasstars93) June 3, 2021

„Ve čtvrtfinále někteří hráči emočně vyhořelí. V porovnání s trenéry v minulosti Filip Pešán a jeho asistenti netrpěliví. Tolik variant útoků za 29 let na MS nepamatuju. Bohužel si přitom rozbili i to, co předtím sami objevili. Třeba "Lenc-Špaček-Stránský" nebo "Flek-Hanzl-Smejkal," míní komentátor.

Jiří Hrdina.

Vlastimil Vacek, Právo

Načež přišla první Hrdinova reakce. A to taková, že Češi se z Rigy měli vracet až po víkendu a s některým z cenných kovů, jak zmiňoval už před mistrovstvím.

„Tenhle tým měl přivézt medaili. Tečka. Top země, Kanada, USA, Rusko, Švédi, Fini, tam měli třetí čtvrté tymy. My měli to nejlepší, co bylo dostupný i z NHL. Pro to není žádná omluva, sorry," uvedl trojnásobný vítěz Stanley Cupu.

A koho jsme tam teda meli mit..? To myslis vazne..? — Dallas Stars (@dallasstars93) June 3, 2021

Záruba mu však vmetl, že to nejlepší měli Češi pouze „na papíře". „Realita týmu ale byla od začátku jinde. Dokonce ještě dřív. Jen "na jména" se turnaje už nevyhrávají. Viz Finsko 2019, Kanada-Rusko ve čtvrtfinále atd. Turnaj a play off na jeden zápas jsou choulostivější soutěž než dlouhodobá liga," soudí.

„A koho jsme tam teda měli mít..? To myslíš vážně?" stál si za svým Hrdina.

Robert Záruba.

Reprofoto ČT sport/vaj

„Já ale nepsal, že jsme měli vzít někoho jiného. Jen jsme povýšili minulé - a jistě skvělé - výsledky těch hráčů automaticky na ty budoucí. Přesně tím přebujelým a tedy nereálným očekáváním úspěchu. "Soupiska týmu před MS vypadala dobře" je podle mne střízlivé hodnocení nominace," opáčil Záruba.

Vzájemnou komunikaci pak Hrdina zakončil reakcí, že on nic ani nikoho nepovyšoval. „Při soupiskách ostatních tymů v porovnání s námi jsme měli přivézt medaili. Proč to tak nedopadlo, musí vysvětlit Pešán. Ten si vybral tým a je za výkon odpovědný...," připomněl Hrdina, že Pešán v nejbližších dnech, maximálně týdnech předloží výkonnému výboru hokejového svazu hodnocení turnaje, který sám označil za neúspěšný.

Aaaaa, z Roberta už není “pouhý” komentátor (a řekněme statistik), ale také nový expert na sestavu🤔😂 Na druhou stranu, to jsme všichni bez vyjimky😀 — Dominik Hasek (@hasek_dominik) June 3, 2021

Na Zárubův tweet ohledně Pešánem rozbitých věcí, které s asistenty Strakou a Špačkem předtím sami objevili, zareagoval i bývalý brankář Dominik Hašek. „Z Roberta už není „pouhý" komentátor (a řekněme statistik), ale také nový expert na sestavu. Na druhou stranu, to jsme všichni bez výjimky," napsal a přiložil několik smajlíků olympijský šampion z Nagana.

Dominik Hašek.

Jan Škvor, Sport.cz

„Tak dělám to 30 let, národní tým komentuju celou tu dobu. Letos jsem viděl všech 26 utkání, většinu komentoval, navštívil jsem 12 z jeho posledních 15 tréninků - takže byť jsme měli velmi omezený kontakt, nějakou představu o tom mám. Ale jasně - rozumbradů tady bude habaděj," zakončil Záruba.