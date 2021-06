„Nebudu chodit kolem horké kaše, byl jsem velmi zklamaný. Je potřeba mít trochu úcty a respektu. Realizační tým věděl, že je to moje poslední mistrovství světa a dovolím si tvrdit, že jsem si zasloužil ve čtvrtfinále chytat. Za všechny ty roky jsem si to tvrdě vybojoval. Trochu mě odřízli, a když necítíte důvěru, je to zbytečné. Chtěl jsem ještě zabojovat o olympiádu, ale už nemá smysl dál pokračovat," cituje slovenského gólmana server deníku Nový čas.

List připomíná, že 32letý Hudáček se na MS v Lotyšsku chopil po zranění Branislava Konráda šance, nastoupil v pěti zápasech a vychytal tři výhry, přičemž proti Dánsku udržel i čisté konto (2:0). Ve čtvrtfinále ale trenér Craig Ramsay vsadil na mladého Adama Húsku, který zámořský styl zná z působení v Hartfordu v AHL. Ve čtvrtek však inkasoval šest gólů a Slováci mohli začít balit.

„Adam chytal dobře, neměl šanci gólům zabránit, je jedno, zda bych byl v brance já, nebo on. V první třetině nás (Američané) rozebrali, chvíli mi ho bylo i líto. On si však ještě zachytá, zatímco u mě trenéři věděli, že je to moje poslední MS. V reprezentaci jsem strávil třináct let, myslím, že jsem si ten zápas zasloužil," zopakoval gólman Spartaku Moskva v KHL svůj názor.

Rudolf Červený překonává brankáře Slovenska Júlia Hudáčka.

Vít Šimánek, ČTK

Podle Hudáčka slovenský tým účastí ve čtvrtfinále splnil cíl. "Momentálně nemáme mužstvo na to, abychom došli dál. Mladí kluci, kteří dostali šanci, ale předvedli velmi dobré výkony a je třeba v tom pokračovat. Některé zápasy se povedly, jiné byly horší. Ten čtvrtfinálový patřil mezi ty těžší. Ze střídačky jsem to viděl tak, že Američané mají asi nejlepší tým na turnaji byl bych překvapený, kdyby to nevyhráli," dodal brankář, který si v kariéře vyzkoušel i českou extraligu v dresu Pardubic.