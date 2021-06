„Hrajeme tu každým střídáním líp a líp, zápas od zápasu jsme daleko silnější. Dokázali jsme ještě včas najít fungující týmovou chemii a nastavili si hlavu do správného myšlení," tvrdil Andrew Mangiapane, jenž k postupu do finále přispěl dvěma góly a celkově jich má už na kontě sedm.

„S Andrewem jsme posunuli herní kreativitu našeho útoku na vyšší úroveň i proto, že jsme všichni tři stejně naladěni," ocenil kapitán Adam Henrique činnost nejproduktivnější formace šampionátu, kde dva zmíněné hráče doplňuje aktuální lídr kanadského bodování Connor Brown (2+11).

„Vyladili jsme tým, našli pro sebe na ledě víc porozumění," říkal Justin Danforth, jenž pečetil semifinálovou výhrou snadným gólem do prázdné branky při americké power play. „Ke konci utkání mi přišlo, že jsme svěžejším týmem na ledě," dodal útočník působící v ruském Podolsku.

Hokejisté Kanady se radují z postupu do finále MS.

Sergei Grits, ČTK/AP

„Už nás tady odepisovali, ale hrajeme teď daleko lepší hokej než před dvěma týdny a rivalita s USA pro nás byla motivací navíc," mínil brankář Darcy Kuemper, jenž v semifinále předvedl 36 úspěšných zákroků.

Za hrdinu je ale Mangiapane, jenž přitom chyběl v úvodních třech zápasech turnaje, po nichž neměla Kanada ani bod. Jeho příjezd z Calgary, s nímž ještě dohrával základní část NHL, ale celé mužstvo zvedl. „Přijel jsem do Rigy s obrovskou chutí něco dokázat a povedlo se mi do stejné nálady dostat i spoluhráče," řekl 25letý útočník, jenž optimismem nakazil celý tým.

Samotný postup do čtvrtfinále play off Kanaďanům pomohlo zachránit až Německo vítězstvím nad domácím Lotyšskem, ale v play obhájci stříbra neskutečně ožili. Nejprve to odnesla sborná, v sobotu odpoledne také Američané, kteří od zavedení play off na MS v roce 1992 finále dosud nehráli.

A tohle prokletí v sobotu odpoledne nezměnili. „Bohužel to nebyl náš den. Kanaďané předvedli intenzivnější hru. Snažili jsme se hrát perfektní hokej místo toho, abychom se tvrdě prali o každý puk, jako jsme to dělali při šňůře sedmi vítězství. Bohužel jsme celý zápas vlastně jen dotahovali," mínil americký kapitán Brian Boyle. Teď musíme všichni rychle otočit list a v neděli odpoledne se ještě porvat o bronz," říkal útočník Colin Blackwell.

Zklamané Američany čeká jen bitva o bronz.

Sergei Grits, ČTK/AP

„Obětovali jsme tady až moc a strávili mnoho času v bublině, než aby pro nás poslední zápas neměl smysl. Medaile je obrovská věc, takže si buďte jistí, že ji nechceme nechat ležet na ledě," doplnil Boyle, jediný vyloučený hráč v semifinálové zámořské bitvě.

„Sudí nás nechali hrát hokej a to je všechno, co od nich potřebujeme. Každý souboj byl férový a bylo krásné ukázat různým expertům, jak se v nás zmýlili a vidět od kluků, co dokážou pro tým udělat," mínil Danforth.

Kanaďan Brandon Pirri skŕuje první gól v semifinále MS v hokeji prit USA.

Sergei Grits, ČTK/AP

Kanada už nabrala svoje sebevědomí a touží po 27. titulu v historii. „Hráči možná až tady zjistili, jak silné soupeře mají proti sobě. Ale pochopili, jak se s tím vypořádat a začít si věřit. Dostali naštěstí možnost dojít na křižovatku a z ní se od čtvrtka vydali naprosto správným směrem," sdělil trenér vítězů Gerard Gallant.