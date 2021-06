Po tristním rozjezdu do mistrovství světa nakonec dokráčeli až na úplný vrchol. Kanaďané se po prvních třech nezdarech v Rize plácali v hlubokém bahně a hrozila jim blamáž. Každý další zápas v základní skupině už byl pro ně jako play off.

„Je to neuvěřitelné. Jsem si jistý, že nás řada lidí už odepisovala, my si ale stále věřili," prohlásil kapitán Adam Henrique. Do čtvrtfinále jim po závěrečné prohře v základní skupině s Finy 2:3 po samostatných nájezdech nakonec pomohla až výhra Němců nad Lotyši. Jenže ve vyřazovacích bojích přišla spanilá jízda, která skončila vysněným triumfem!

„Jsem na kluky pyšný, že se po těžkém začátku nevzdali," vykládal trenér Gerard Gallant. Kanaďané v play off postupně vyřídili všechny soupeře. Ve čtvrtfinále v prodloužení skolili Rusy, v semifinále Američany a na kolena srazili v boji o zlato i Finy.

„Začátek šampionátu nebyl podle našich představ, ale jako tým jsme se semkli," tvrdil hrdina finále Nick Paul, jenž v čase 66:26 rozštípnul napínavé prodloužení a odšpuntoval bujaré kanadské oslavy.

Seznamte se: Kanaďané, čerství mistři světa...

Sergei Grits, ČTK/AP

Kanaďané po pěti letech znovu stanuli na světovém trůnu a sedmadvacátým titulem v historii vyrovnali Rusy (resp. Rusko a Sovětský svaz). „V prodloužení jsme mysleli na všechny naše návraty během celého turnaje. Nic z toho nebylo snadné. Prohráli jsme první tři zápasy ve skupině (s Lotyšskem, USA a Německem), dokázali otočit duel s Ruskem... Prostě jsme si řekli, že to dokážeme znovu!" prohlásil útočník Maxime Comtois pro web Mezinárodní hokejové federace.

„Šli jsme na led s pocitem uvolněnosti a diktovali jsme prodloužení," liboval si forvard Anaheimu, jenž v nedělní bitvě o zlato srovnal na 1:1 a v závěrečné části nahrál v přesilovce na vyrovnávací druhý gól Henriquemu. "Když před šampionátem zveřejnili naši nominaci, vzpomínám si na komentáře... Lidé nám nedávali šanci. Ale my jsme všem dokázali, že se mýlili," hřeje Comtoise.

„Byl to sakra dobrý turnaj a dneska toho moc nenaspíme," dodal Henrique.