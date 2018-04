Reprezentace jedná o dalších třech posilách z NHL! Kdo by mohl přijet na MS?

V nejbližších hodinách, maximálně dnech, by mělo být jasno o dalších případných posilách české hokejové reprezentace pro květnové mistrovství světa v Dánsku. Vedení národního týmu aktuálně sonduje, jestli se mu podaří získat obránce Radka Gudase a útočníka Jakuba Voráčka z Philadelphie a forvarda New Jersey Pavla Zachu.

„S Kubou Voráčkem jsem mluvil a navečer se spojíme znovu, abych se dozvěděl, jak to vidí. Rozhodnutí bude na něm. Nedokážu ale do detailu říct, jak to dopadne," prohlásil před úterním tréninkem národního týmu jeho generální manažer Jiří Fischer.

Zatímco u Voráčka nechtěl Fischer spekulovat, jestli se mistr světa z roku 2010 a účastník pěti světových šampionátů k reprezentaci připojí, u Gudase je o něco optimističtější.

„Má obrovský zájem reprezentovat a pomoct nároďáku. Čeká na výstupní prohlídky, doufáme, že budou jen formalitou a Philadelphia ho pustí," věří Fischer, že 27letý řízný obránce naváže na svou loňskou premiérovou účast na MS.

Jandač vtipkoval

„Radko Gudas pokud projde prohlídkou, tak se na reprezentaci těší. Já na něj taky. Těším se i na Kubu Voráčka, ale nevím, jestli se on taky těší," vtipkoval trenér hokejové reprezentace Josef Jandač.

Vedení národního týmu už pro MS oslovilo i Pavla Zachu, který by v seniorském národním týmu mohl debutovat. „V pondělí jsem mluvil s generálním manažerem New Jersey Rayem Sherem, dneska mají s Pavlem finální výstupní pohovor, zároveň ho čeká lékařská prohlídka. Pavel mi dal naprosto férově najevo, že právě na výsledcích prohlídky bude vše záležet. Nejpozději ve středu bych měl vědět, jak to vypadá," řekl Fischer.

Pakliže by Zacha s Gudasem prohlídkami prošli, k reprezentaci by se měli přidat příští týden ještě před odletem do Kodaně, dějiště MS.

O Neuvirtha s Mrázkem není zájem

Naopak o brankáře Flyers Michala Neuvirtha s Petrem Mrázkem národní tým zájem nemá. Důvěřuje trojlístku gólmanů Pavlu Francouzovi, Davidu Rittichovi a Dominiku Furchovi.

V noci na čtvrtek pak rozhodujícím sedmým zápasem vyvrcholí série prvního kola NHL mezi Bostonem a Torontem. Volní by tak mohli být buď obránce Roman Polák s útočníkem Tomášem Plekancem, nebo forvardi Medvědů David Pastrňák s Davidem Krejčím.

„Za sebe ale říkám, že nemám tým, kterému bych v této sérii fandil. „Ať si to rozdají na ledě. Všem čtyřem klukům bych přál, aby se jim splnilo to, v co doufají, a postoupili dál," prohlásil Jandač.