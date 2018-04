Voráček nepojede na MS. Za pět let odehrál 450 zápasů, chce pauzu

Z jakého důvodu se nezúčastní Jakub Voráček z Philadelphie světového šampionátu v Dánsku?

Kuba mi volal po výstupních prohlídkách a na mistrovství nepřijede. Na rovinu mi řekl, že by si rád odpočinul, že za posledních pět sezón odehrál 450 zápasů. Je ve fázi kariéry, že ví, že potřebuje pořádnou letní přípravu pro další léta.

Jaká je situace okolo Pavla Zachy z New Jersey?

Neprošel výstupní prohlídkou, po sezóně bude muset absolvovat jeden malý zákrok na zápěstí. Doktoři mu budou vyměňovat cystu, bude potřebovat několik týdnů na rekonvalescenci a klub mu nedoporučil start na mistrovství světa, takže se také nezúčastní.

Co obránce Radko Gudas?

S tím se spojíme dnes, jak jsme plánovali.

V Rusku slavil titul Jiří Sekáč s Kazaní...

Samozřejmě jsem mu blahopřál k vítězství Gagarinova poháru. Hrál se zlomenou rukou, do toho měl vazy, takže tři neděle bude rehabilitovat, poté se začne připravovat na další sezónu.

Z Brna se připojili k týmu Jakub Krejčík a Hynek Zohorna, do Švédska neodletí Martin Nečas. Jaká je u něj situace?

Bere antibiotika, která mu byla nasazena v pondělí. Poslední zápas dohrál, vyhrál titul a hrál výborně. Pozvali jsme ho na Švédské hry, ale antibiotika bere až do pátku, takže s námi neletí. Uvidíme, jak se bude do pátku vyvíjet jeho zdravotní stav. Podle toho se rozhodneme.

Takže může za vámi do Švédska dodatečně přiletět?

Mluvili jsme i o tom, je to jedna z variant, každopádně zdraví je priorita. Tím, že s námi nebude do pátku, tak to neznamená, že se mu zavírají dveře na mistrovství světa. Budeme se rozhodovat podle zdraví.