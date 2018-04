Kdo bude hájit české barvy na hokejovém MS v Dánsku? Jandač odhaluje nominaci

Je tu chvíle pravdy. Trenér Josef Jandač přichází s nominací českého týmu na hokejové mistrovství světa do Dánska. Počet hráčů, které kouč oznámí po návratu do Prahy ze Švédských her, bude stále ještě o něco větší, než kolik umožňují napsat na soupisku regule šampionátu.