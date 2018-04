KOMENTÁŘ: Plekanec má přinést klid. Jandač teď musí věřit, že to bude stačit

Ačkoli se zdálo, že tři brankáři, kteří odchytali poslední dvě akce evropské hokejové tour, mají letenku do Dánska už dva týdny jistou, tak i tady přišel koučův překvapivý tah. I když je celkem logické, že Dominik Furch nechce podruhé na mistrovství světa plnit roli trojky, zařazení totálního nováčka Dominika Hrachoviny je naprostým překvapením.

Kouč ale argumentuje, že sáhl po mladém gólmanovi chytajícím ve Finsku, protože roli trojky v pohodě zastane a pro klid v reprezentačním brankovišti to může být rozumné řešení. I když vysvětlujte to vítkovickému Patriku Bartošákovi, který byl s takovou pozicí už vnitřně smířen.

Podobu obrany Jandačovi hodně zkomplikovala zranění a taky o tom mluví, kudy chodí. Zatímco mezi brankáři nakonec není ani jeden z domácí soutěže, z osmi nominovaných obránců, jich hned pět hrálo v extralize. Zatím se tak trochu zdá, že obrana bude stát a padat s tvrďákem Gudasem, jediným zástupcem NHL v zadních řadách. Zkušenost z velké akce vedle něj mají už pouze Jordán s Poláškem, ostatní beci jsou debutanty a prožijí na kodaňském ledě doslova křest ohněm.

Posilu do defenzivní činnosti mužstva nakonec získal z řad útočníků. Už pojedenácté na MS přijede Tomáš Plekanec. Roli mu chce dát kouč spíš obrannou, 35letý centr má hlídat esa soupeřů. U nejstaršího a nejostřílenějšího hráče nominace se fakticky až do posledních chvil nevědělo, jestli dorazí, ale pro něj nachystaná role je zřejmá. Jandač měl pocit, že národní tým hodně omladil a matador, který by mančaft dokázal zklidnit, mu chyběl. Plekanec tak má pozitivně působit už svou přítomností.

Jandač teď musí věřit, že to bude stačit. Hodně stál ze zámoří i na farmě Vegas výborně účinkujícího Tomáše Hyku a je rozhodně dobrou vizitkou pro generálního manažera Jiřího Fischera, že dosáhl jeho uvolnění, i když Knights jsou ještě ve hře o Stanley Cup.

Ve výběru pro šampionát se ale nedostalo na hráče z NHL Martina Frka a Filipa Chlapíka. Pro Jandače to musel být těžký verdikt, ale vysvětluje to lakonicky tím, že se mu jejich výkon nelíbil. Skutečně se moc neprosadili, a tak u trenéra dostal přednost třeba bojovník David Šťastný, před dvěma měsíci ještě extraligový no name ze Zlína. Celou přípravu předváděl houževnatý hokej a ukazoval, jak je šikovný na puku.

Už méně silná je ale trenérova argumentace, proč zůstal stranou asi největší současný talent českého hokeje Filip Zadina. Jandačovi vadilo, že hraje místy hodně bezstarostný hokej a dokonce řekl, že mladý dravec s tahem na branku ho úplně nepřesvědčil, že by měl v týmu mít nějakou roli.

Přitom Zadina dostával ke konci přípravy hodně málo prostoru a z pozice třináctého útočníka se ani neměl šanci předvést. Český hokej rozhodně nemá vyložených střelců nazbyt, i proto se mělo využití Zadiny asi ještě víc uvážit.

Jandačův výběr pro Kodaň je i při absenci tohoto osmnáctiletého benjamínka hodně mladý, vždyť ve věku teenagera jsou nominování Martin Nečas, Filip Chytil i Martin Kaut. Dvanáct hráčů, prakticky polovina kádru, v Dánsku prožije debut na velkém turnaji.

Poslední test v podobě Švédských hokejových her ukázal, jak moc vázla rozehrávka, obránci nedokázali hrát jednoduše, spíš měli tendenci couvat a ustupovat. Také na každý gól se národní tým nadře, a pokud ho nepodrží přesilovky, je to vážně gólová bída s nouzí.

S ohledem na herní projev v generálce i spoustu nezkušených tváří na soupisce neveďme zatím řeči o dlouhém českém čekání na medaili, ale počkejme si na to, jak český tým zvládne obtížný vstup do šampionátu. Po zápasech se Slováky, Švédy, Švýcary a Rusy bude jasnější, jaké ambice může mít tohle mužstvo při poslední Jandačově akci na reprezentační střídačce.