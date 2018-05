Atmosféra ve Vegas? Neskutečná, tvrdí rychlík Hyka. Pozvánka do reprezentace ho překvapila

Věřil jste v nominaci na šampionát?

Pozvánka mě překvapila. Jsem ale rád, že jsem ji dostal a můžu reprezentovat. I když to bylo trochu komplikované, protože ještě minulý čtvrtek jsem nastoupil v play off AHL proti Rockfordu a když jsme vypadli, měl jsem se dopravit do Vegas. Trenéři však měli zájem, abych přijel na mistrovství. Agent tedy řešil, jestli mě klub uvolní, což se nakonec stalo.

Byl jste překvapený, že vás Golden Knights do Dánska pustili? Stále bojují ve druhém kole Stanley Cupu...

Hráčů tam mají hodně a věděli, že bych šanci v týmu asi nedostal, takže mi povolili odletět za reprezentací.

Hodně vás štve, že jste nemohl ve Vegas nastoupit v play off?

Trochu mě to samozřejmě mrzí. Odehrál jsem v základní části deset utkání a euforie tam je obrovská. Kdybych naskočil v play off, byla by to ještě větší paráda, ale zase mám možnost být na MS.

Vegas se jako nováček v NHL rychle zabydlelo. Ovládlo divizi, v prvním kole play off vyřadilo Los Angeles ve čtyřech zápasech. Překvapily vás skvělé výsledky mužstva?

Nikdo to nečekal, na druhou stranu vybrali jednoho z nejlepších trenérů v NHL, který tam přinesl sebevědomí. Hrají skvěle a parta je ve Vegas parádní. Navíc všechno kolem je tam nové a chuť po hokeji obrovská.

Město má skoro nulovou hokejovou tradici. Zaskočilo vás, jak rychle si fanoušci tým osvojili?

Atmosféra při zápasech je neskutečná, to ani nejde popsat, musíte ji zažít. Lidi hokejem hodně žijí. Všichni hráči, kteří tam hráli, se shodnou, že je ve Vegas nejlepší atmosféra v NHL. Hrál jsem i v jiných arénách a můžu to potvrdit.

Turisté si Vegas doposud spojovali zejména s kasiny. Navštívil jste nějaké i vy?

Bydlel jsem na hotelu a kasino jsem měl hned, když jsem přišel do recepce. Samozřejmě jsou tam všude a když má člověk čas, jde si zkusit štěstí, ale já ho moc neměl. Když mě povolali z farmy, tak jsem přijel a druhý den hned hrál. Když mi naopak řekli, že mě posílají zpátky do Chicaga, tak jsem zase okamžitě druhý den letěl.

Jak hodnotíte sezónu z osobního hlediska?

Nebyla špatná, i když mě během ní postihlo pár zranění. Dostal jsem šanci v prvním týmu, dal jsem gól a přidal nějaké nahrávky. Na farmě jsem hrál stabilně, dařilo se mi, jenom škoda, že jsme v play off brzy vypadli. Měli jsme tým, který mohl jít daleko. Byl jsem zvyklý hrát pouze na pravém křídle, ale tam jsem nastupoval i na levém. Je to pro mě teď výhoda.

Loni jste si na MS zahrál čtyři zápasy. Pomohou vám zkušenosti z minulého šampionátu?

Je to trochu moje výhoda, že jsem tam loni byl. Vím už, co od toho můžu očekávat.

Cítíte, že budete mít v týmu trochu jinou roli než loni?

Uvidíme, co se mnou trenéři zamýšlí. Role ale asi bude trochu jiná.

Jak náročná bude pro vás adaptace na širší evropské kluziště?

Byl jsem v cizině jenom rok, takže to snad nebude tak hrozné. Docela se na větší hřiště těším, víc si zabruslím. (úsměv)

Sezóna byla dlouhá. Necítíte únavu?

Ani nevím, kolik mám letos odehraných zápasů, ale tím, že jsem byl v sezóně párkrát zraněný, tak jsem si malinko odpočinul. Jsem připravený mentálně i fyzicky. Měl jsem velkou chuť přijet. Když byla možnost jet na MS, vůbec jsem neváhal.

Národní tým odletěl do Dánska s omlazenou sestavou. Kolik nových tváří jste v kabině objevil?

Vesměs všechny kluky znám z extraligy nebo ze zámoří. Mládí do kabiny je i trochu výhoda, že bude ještě větší sranda. Partu si uděláme skvělou a je jedno, kdo je starý nebo mladý. Moc se těším, že si konečně pokecám česky. (úsměv)