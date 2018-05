Češi po divoké přestřelce udolali Švýcary v nájezdech! Slováci odvrátili ostudu, Finové rozdrtili dalšího soupeře

Drama s vítězným koncem! Čeští hokejisté ve svém třetím vystoupení na letošním MS v Dánsku udolali Švýcarsko 5:4 po samostatných nájezdech a slaví druhou výhru na turnaji, vítězný gól vstřelil Michal Řepík. Třetí utkání na MS za sebou už mají Slováci, dočkali se prvního vítězství, a to 4:2 nad Rakušany. Lotyši porazili Jižní Koreu 5:0, suverénní Finové deklasovali v severském derby Norsko 7:0.

Fin Miko Rantanen (96) a Nor Mathis Olimb.

Švýcar Nino Niederreiter (uprostřed) poté, co dal gól Čechům.

Častá hra v oslabení, to byl hlavní problém českého týmu v utkání proti Švýcarsku. Jandačův výběr byl často vylučován, proto stále dotahoval skóre. V polovině utkání soupeř vedl 4:3, když se třikrát prosadil v početní výhodě.

Ve 30. minutě měl český výběr na kontě už 18 trestných minut za fauly, vyhození puku do hlediště i za špatné střídání. Po čtyřiceti minutách přesto odcházel do šatny za stavu 4:4.

Třetí třetina začala opatrněji, Češi měli ke gólu blíže, opět o sobě dal vědět Martin Nečas, ale v 51. minutě gól nedal. Šanci dostal soupeř, Faksa vyfasoval dvě plus dvě minuty za sekání. Brankář Pavel Francouz vše ale vychytal a přišla česká šance, dvě minuty pět na čtyři na druhé straně. Jenže Libor Šulák fauloval a Švýcarsko dostalo trestné střílení, Vermin nedal čtyři minuty před šedesátou minutou a utkání šlo do prodloužení. Po třech minutách šli Češi do přesilovky, gól také nedali a musely rozhodnout nájezdy. Rozhodující gól trefil v pátém nájezdu Michal Řepík a Francouz vše vychytal.

Souběžně s kláním českého výběru se v Herningu odehrával duel mezi Finskem a Norskem. Tým Suomi splnil roli favorita, připsal si třetí vysoké vítězství (7:0) a zůstává nadále stoprocentní. Norsko poprvé na letošním šampionátu nebodovalo.

Slováci porazili ve svém třetím zápase v Kodani Rakousko 4:2 a udrželi se ve hře o postup do čtvrtfinále. Aktuálně mají v tabulce skupiny A čtyři body, Rakušané dosud získali jen jeden. Proti Slovákům šli do vedení, ale nakonec ostudu v podobě ztráty s outsiderem odvrátili.

Lotyši v Herningu podruhé ze tří utkání vyhráli a polepšili si na pět bodů, Korejci naopak zůstávají bez bodového zisku, navíc vyšli podruhé za sebou střelecky naprázdno a mají hrozivé skóre 1:23. Dva góly dal Roberts Bukarts, tři asistence nastřádal Rodrigo Abols.