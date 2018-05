Česká soupiska je kompletní! Přibyla poslední tři jména

Bostonští Davidové Krejčí s Pastrňákem už jsou v dějišti šampionátu! Do Kodani přiletěli ve čtvrtek v 8:45, na letišti pro ně vedení reprezentace přistavilo auto, které oba hráče okamžitě převezlo za zbytkem týmu na hotel.

Hodinu po přistání už Krejčí s Pastrňákem absolvovali poradu mužstva před večerním duelem základní skupiny A proti Rusku, čtvrt hodiny před polednem si pak vyzkoušeli led kodaňské Royal Areny. Přestože se spoluhráči absolvovali celé půlhodinové rozbruslení, o jejich startu proti Rusům se rozhodne až pár hodin před začátkem zápasu.

Je to pochopitelné, bostonská esa totiž mají za sebou po vyřazení ve 2. kole play off NHL s Tampou Bay pořádně hektické poslední dny. Ve středu po úspěšném absolvování výstupních prohlídek sedli na letadlo a po mezipřistání v Amsterdamu se už ve čtvrtek hlásili u národního týmu.

Během letu se však ani jedné z posil nepodařilo usnout, takže únava se přihlásí o slovo. I kvůli časovému posunu... „Já si v letadle dokonce vzal prášek na spaní, ani ten mi ale stejně nepomohl," přiznal David Krejčí.

Jestli nakonec Pastrňák s Krejčím proti Rusům vyjedou na led, nechají trenéři na samotných hráčích. „Rozhodnutí je na nich. Záleží, jak se budou cítit. Kdyby se po odpoledním spánku cítili odpočatí a přišli s tím, že chtějí hrát, samozřejmě bychom je do sestavy zařadili, protože oba jsou rozdílovými hráči. Spíš ale počítáme s tím, že nastoupí až v pátek proti Bělorusku," prohlásil asistent trenéra Václav Prospal.

Trenéři plánují postavit Pastrňáka s Krejčím do jednoho útoku a dumají, koho k nim pošlou jako levé křídlo. „Varianty, kdo by s nimi nastoupil, máme dvě. Buď k nim dáme střelce, který dokáže proměňovat Davidovy nahrávky, nebo někoho, kdo Davidům bude vytvářet prostor. Ať už před brankou, v rozích. Někoho, kdo jim vybojuje kotouče, protože Pasta je taky výborný střelec. Teď je ale bezpředmětné o složení útoku mluvit, když nevíme, jestli Davidové nastoupí. Každopádně jsme moc rádi, že nám přijeli pomoct. Určitě je nešoupneme do čtvrté lajny," doplnil Prospal.

„Jsou to rozdíloví hráči. Krejča dělá hráče okolo sebe lepšími, Pasta je střelec a bezstarostný člověk, který miluje hokej. Chce dávat góly, produkovat šance a vyhrávat. S takovými hráči bude tým lepší. Na papíře to vypadá krásně, sílu ale musíme potvrdit v zápasech," apeluje Prospal.

Připravujeme podrobnosti.