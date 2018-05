České vítězství mělo bostonský punc. Byli neuvěřitelní, chválili Krejčího s Pastrňákem spoluhráči

Byla to v Kodani další velká hokejová bitva s Rusy, z níž ale vyšli vítězně Češi zásluhou čtyř úderů v podání bostonských posil Krejčího s Pastrňákem, kteří výrazně vyztužili útočnou sílu národního týmu.

„Oba vlétli do turnaje neuvěřitelně. Bylo vidět, že nás chtějí táhnout, sehráli v utkání moc důležitou roli," chválil přínos dvou bostonských Medvědů obránce Radko Gudas.

Rozhodnutí o výhře 4:3 nad Ruskem v prodloužení přišlo z hole Pastrňáka, který poslal puk do sítě odrazem od vracejícího se obránce Jakovleva. „S Pastou se známe velmi dlouho, hrajeme spolu rádi a umíme si vyhovět. Dima Jaškin k nám výborně zapadl, všechny akce začínaly u něj," liboval si centr David Krejčí, jenž měl v zápase bilanci 1+3. „Někdy se to stane, že jedna lajna gólově vyhraje zápas. Všechny čtyři ale byly výborné, zejména těm, co chodily na oslabení, patří spousta pochvaly a gólman Rittich chytal také hodně dobře," připustil Krejčí.

Bostonští Davidové byli v Kodani sotva deset hodin a hned šli na led. „Dali jsme si odpoledne dvě hodinky a cítili se večer o hodně lépe než bezprostředně po příletu. Zápas nebyl jednoduchý, ale na ledě se zapomene na únavu," mínil Krejčí, jenž se v českém dresu trefil po čtyřech letech. „Ruský brankář byl v pohybu a já věděl, že když mu to dám nahoru nad vyrážečku, mám velkou šanci na gól. Tak to taky dopadlo," usmál se.

Pastrňák se trefil do ruské sítě dokonce dvakrát. „Prospělo nám natáhnout se. Naše rozhodnutí jít hned hrát souviselo i s tím, že jsme šli proti Rusku. Jsem docela překvapený, že jsem nepocítil na ledě únavu. Nohy byly dobré, kondičně jsem vydržel. Odehráli jsme to dobře, bavilo nás to. U Krejči musím být pořád připravený, že mi přihraje. S ním hrát je legrace," líčil nadšeně Pastrňák, jenž rozhodl v prodloužení.

Na začátku vítězné akce stál obránce Filip Hronek. „Od Krejči jsem dostal v obranném pásmu puk a všimnul jsem si, že Rusové najednou míří na střídačku, aby se vyměnili. Tak jsem si řekl, že zkusím vyrazit do útoku. Krejča s Pastou na mě řvali, že jedeme hned ve třech, tak jsem jim předal puk a oni už zápas ukončili," smál se dvacetiletý bek.

„Davidové jsou klasa, hraje se s nima lehko. Hodně na ledě mluví, člověk ví, co má dělat. To je nejlepší, když se takhle komunikuje," oceňoval spoluhráče z útoku Dmitrij Jaškin. „Klobouk dolů před oběma Davidy po té cestě, jaký odehráli zápas. Je vidět, že rádi hrají spolu a vědí o sobě. Jsme rádi, že je tady máme," kvitoval přínos obou posil z kádru Bruins také další útočník Michal Řepík.