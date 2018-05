KODAŇSKÝ GLOSÁŘ: Bostonští Davidové dostali českou hru do jiné dimenze. Ale nejsou všelékem

Fanoušci museli být blažení. Hra českého mužstva na mistrovství světa se posunula do úplně jiné dimenze. Stačila k tomu zdánlivá maličkost, aby na led v Kodani vyjeli dva bostonští Davidové. S Krejčím a Pastrňákem získal národní tým tolik potřebné rozdílové hokejisty, což na vlastní kůži jako první poznali Rusové.

Hvězdy Bruins byly u všech čtyř českých tref do sítě sborné, která přitom v předchozích třech zápasech udržela čisté konto. Pastrňák se na výhře nad úřadujícími olympijskými vítězi podílel dvěma brankami, včetně vítězné a Krejčí se zaskvěl gólem a třemi asistencemi.

Sotva jedenáct hodin po příletu do dějiště turnaje rozjela česká esa z Bostonu parádní představení a vzala do svých rukou osud těžkého utkání. Sami hráči si po odpoledním dvouhodinovém spánku řekli, že do toho půjdou. Chtěli pomoci týmu a svou hokejovou energií, šikovností a entuziasmem strhli i ostatní. Oprávněně jim spoluhráči i trenér vyjadřovali respekt.

A teď povinné výhry

V české sestavě už předtím figurovalo devět posil ze zámořských soutěží. Při vší úctě nešlo o hráče prvního sledu, kteří by v NHL zastávali klíčové role. Až teď reprezentace dva takové získala a musí začít těžit z toho, že konečně má dosud citelně chybějící lídry.

Pastrňák se okamžitě osvědčil jako elitní střelec, Krejčí obstál na postu klíčového centra a vedle nich se prosadil i zatím nejproduktivnější z reprezentantů Dmitrij Jaškin, jako ten, kdo pomůže bostonskému tandemu udělat prostor před brankou a dokáže těžit z jeho hokejové geniality a souhry.

Způsob, jakým si tato lajna při zápase s Ruskem podmanila téměř při každém střídání dění na ledě, připomínal dominanci jiného českého útoku Vůjtek, Patera, M. Procházka na MS před 21 lety v Helsinkách.

Klíčové momenty šampionátů většinou rozhodují výrazné individuality nebo díky nim tuhle roli získají jiní. Český tým po příjezdu bostonských hvězd, které mu posílily sebevědomí i ambice, konečně má na to, aby na turnaji pořádně zamíchal kartami. Zvláště když konečně zlepšil i oslabení.

Zůstávají tu ale varování v podobě chybiček a chyb při obranné činnosti, nedůrazu v prostoru před brankou či zbytečné složitosti v řešení některých herních situací. Čeští hokejisté mají pořád i slabší chvilky a dva kouzelníci z Bostonu nejsou a ani nemohou být všelékem na všechny bolístky národního týmu. Ukázat mu správnou cestu k hokejovému uzdravení ale rozhodně mohou.

Před reprezentanty teď stojí povinnost plných bodových zisků s Bělorusy, Francouzi i Rakušany. Když obstojí, mohou směle vyhlížet čtvrtfinále. S Krejčím a Pastrňákem v takové herní pohodě, jakou ukázali při své kodaňské premiéře, by se pak nemuseli bát ani Kanaďanů, Finů či Američanů.