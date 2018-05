Pastrňák a Krejčí nás převálcovali, píší v Rusku. A stěžují si na chování Čechů

"Že zápas proti Čechům už bude skutečný hokej, bylo před utkáním jasné," napsal server Sport Express s odkazem na předchozí hladká vítězství Rusů, kteří šli do souboje s českými hokejisty se skóre 20:0 z předchozích zápasů. Vítězství české reprezentace 4:3 v prodloužení připisuje komentář "skvělým mistrům" Krejčímu a Pastrňákovi.

K útočné hře sborné autor komentáře nemá žádné výhrady. "Výborně jsme kombinovali, vytvářeli jsme si příležitosti a hráli vcelku dobře. Byl to tvrdý zápas, kvůli takovým jsme do Kodaně přijeli," konstatuje. V poslední třetině se ale ruský tým dopouštěl chyb, zřejmě z únavy. Přesto byla v základní hrací době sborná podle komentáře blíž k úspěchu. "Neměli jsme ale štěstí, přišla zranění," píše autor a dodává, že v prodloužení se opět vyznamenali Krejčí s Pastrňákem.

Portál Gazeta napsal, že Rusové přistupovali k zápasu s Čechy se smíšenými pocity. Na jedné straně měli za sebou ideální start s třemi vítězstvími nad slabšími soupeři. Češi jsou ale podle serveru něco úplně jiného. "Jsou to reprezentanti jedné z největších hokejových mocností, kteří nejednou Rusko zastavili na cestě k medailím z prestižních soutěží." I Gazeta připsala hlavní podíl na českém vítězství bostonským legionářům a chybám ruské obrany.

Tři vítězství v řadě ukolébala bdělost ruských hokejistů, píše server Sportbox. První vážná zkouška měla ukázat, co svěřenci trenéra Ilji Vorobjova v Dánsku doopravdy dokážou. "Začátek byl slibný, ale Češi se rychle vzpamatovali, když se do díla pustila trojka Krejčího, Jaškina a Pastrňáka," stojí v komentáři. Mladý ruský hokejista s českým pasem s nimi našel rychle společnou řeč, píše autor o Dmitriji Jaškinovi.

Hlavním problémem ruského týmu byla obrana. "Řada složená z hráčů, kteří skočili na led doslova z paluby letadla, znovu a znovu obehrávala ruské obránce, aby je nachytala při hrubých chybách. A to nás čeká Švédsko a po něm těžké čtvrtfinále," píše se v komentáři.

"IIHF by měla trestat"

Server Sport Express se kriticky zamýšlí nad chováním českých hokejistů i fanoušků před utkáním. Mluvčí českého týmu prý ruským novinářům řekl, že Pastrňák nebude s ruskými novináři mluvit. "Není povinen s našimi novináři hovořit, ale za takové nepochopitelné vytáčky by měla IIHF týmy trestat. Vždyť je to mistrovství světa. Češi se tak ale chovají za poslední dva roky pořád, přitom někteří z nich chtějí hrát v KHL. Zapamatujeme si to," dodává autor.

Podle komentáře, který české fanoušky označuje za "radikální slovanské bratry", došlo mezi českými a ruskými fanoušky k potyčkám. Jeden z Čechů prý utrpěl zranění, když se "jeho tvář příliš přiblížila k pěsti ruského fanouška". Zraněného museli ošetřovat lékaři. Ostatní Češi ruské fanoušky častovali vulgárními výrazy. "Naši neodpovídali, zdá se, že nechápali, jak je něco takového na hokeji možné," stojí v článku. Policie nezasáhla.