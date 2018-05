Jaškin si užívá na levém křídle s Krejčím a Pastrňákem: Davidové jsou klasa, hraje se s nimi lehce

Vyšel trenérům jako nejvhodnější typ k bostonským posilám útoku a klaplo to. Dmitrij Jaškin si už při zápase proti rodnému Rusku skvěle sednul s Krejčím a Pastrňákem. Pracoval pro ně, otevřel jim prostor před brankou a dokázal těžit i z hokejové geniality a šikovnosti svých spoluhráčů.

Jak se vám s Krejčím a Pastrňákem hraje?

Davidové jsou klasa, hraje se mi s nimi lehce. Hodně na ledě mluví, domlouvají se, co kde a jak a člověk hned ví, co má udělat, takže pak jde všechno snadno. Rozhodně si to užívám.

Cítíte, že ti dva posunuli hru českého týmu do úplně jiné dimenze?

Určitě a všichni to viděli hned při jejich prvním vystoupení proti Rusku. To se ani nemusí komentovat, jak výborní hráči jsou. Vědí o sobě a hrají spolu rádi. Všichni se radujeme, že tady jsou. Zvedli celé mužstvo k nejlepšímu výkonu na turnaji.

Vaší rolí je přinést do útoku hlavně důraz?

Přesně to se snažím dělat, ale oni si umí poradit i sami, tak jsem jim na ledě vlastně jen k ruce a s Rusy jsem si taky zkoušel najít místečko, což se povedlo při mém gólu. Oba Davidové odvedli skvělou práci za brankou, já si jen počkal s napřaženou holí na puk.

Zvláště pro vás mohla znamenat výhra nad Rusy podepřená vaším gólem něco víc...

Mám ruské kořeny, ale hraju za Česko a za ně chci vítězit nad každým. Pro sebevědomí všech je důležité, že jsme urvali i potřetí v nastavení bod navíc a znovu se ukázala síla týmu, jak se mu daří otáčet skóre.