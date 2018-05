Jandač? Vzpomínám, jak mě ve Spartě tahal za vousy, směje se pardubický Francouz

Znáte se osobně s některými českými hráči?

S Tomášem Plekancem jsem několikrát trénoval na Kladně. S většinou Čechů pak proti sobě pravidelně nastupujeme v extralize i na reprezentační scéně. Škoda, že byl před pár dny poslán domů můj spoluhráč z Pardubic Martin Kaut.

Dobře znáte i trenéra Jandače, který vás dva roky vedl ve Spartě, že?

Jasně, je to opravdu moc dobrý trenér. Vzpomínám si, jak mě vždycky tahal za mé vousy (ukazuje rukou).

Jaký dojem na vás český tým v Kodani udělal?

Máte tu opravdu výborný tým. Ve čtvrtek jsme se spoluhráči koukali, jak jste hráli s Rusy a váš výkon se mi moc líbil. Příjezd Pastrňáka s Krejčím je pro vás skvělá věc, pro nás už je to bohužel horší zpráva. (směje se) Oba jsou totiž vynikající. Jako vždycky se ale pokusíme ze sebe dostat to nejlepší a uvidíme, na co to nakonec bude stačit.

Vy zažíváte už desátý světový šampionát. Účast na nich nezevšední?

Nikdy. Strašně se vždycky těším, že si budu moct zahrát proti skvělým hráčům. Každý rok tvrdě makáme, abychom si v elitní skupině mistrovství světa mohli zahrát i další rok. Vím, že to ještě není úplně hotové, ale po výhře nad Rakouskem jsme na dobré cestě i letos. Že jsem k tomu pomohl dvěma góly proti Rakousku je takový bonus navíc.

Po postupu do čtvrtfinále nepokukujete?

Nejsme bez šance, čekají nás ale ještě dva těžké zápasy s Českem a Švýcarskem.

Ještě loni za francouzský nároďák nastupoval i váš o sedm let starší bratr Yorick, který v Česku prošel Vítkovicemi, Spartou a Chomutovem. Reprezentační kariéru už ukončil?

Skončil právě před rokem, teď už hraje jen ve Francii nejvyšší soutěž za Mylhúzy.

Jakou má vůbec vaše liga úroveň?

Největší rozdíl je v dopadu hokeje na lidi. V Česku je sportem číslo jedna, zatímco ve Francii před hokejem ještě v televizi odvysílají pétanque. Ale úroveň francouzského hokeje jde nahoru. Rok co rok se to zlepšuje.

Asi si ale říkáte, že na návrat domů ještě máte čas?

Česko je pěkná a hokejová země, mám to tam moc rád. Hokej je hlavním sportem, v Pardubicích na něj vždycky chodí spousta lidí. Uvidíme, jak dlouho v Česku ještě vydržím, v Pardubicích mám smlouvu i na příští sezónu.

Chutná vám česká kuchyně?

Mám rád všechna česká jídla, jsou perfektní.