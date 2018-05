Řežba, kvůli které bylo v ohrožení MS. Řepík vzpomíná na poslední bitvu s Francií

„Měl jsem pohmožděné zápěstí a dost špatně se mi s tím pak střílelo. Docela dost se to tehdy řezalo, myslím, že až zbytečně moc. Možná, že v neděli nás bude čekat podobně důrazný a urputný soupeř," uvažuje Řepík o dnešním duelu s Francií na MS.

Se třemi góly je spolu s Dmitrijem Jaškinem nejlepším českým střelcem na turnaji. „S každým zápasem se cítím líp a líp. Kvůli zápěstí jsem v přípravě na mistrovství moc zápasů neodehrál a v Kodani mi zezačátku trvalo, než jsem se do toho dostal," říká devětadvacetiletý útočník.

Proti Francii Řepík nastoupí na pravém křídle třetí formace s centrem Tomášem Plekancem a Dominikem Kubalíkem. „Pleky nám hlavně říkal, že on to odehraje dozadu, a my ať lítáme, že nám bude puky házet," prozrazuje vlašimský rodák rozdělení rolí.

Češi ještě postup do čtvrtfinále jistý nemají, přesto už Řepík po očku sleduje vývoj druhé skupiny v Herningu, kdo by mohl na Jandačův tým vyjít v boji o postup do semifinále. „Ještě se to může zamotat a stejně je asi jedno, jestli na nás vyjde Finsko, Kanada nebo Amerika," prohlásil Řepík, který letos po odchodu z bratislavského Slovanu dohrával sezónu ve Spartě.

Kontrakt pro příští ročník sice ještě podepsaný nemá, neznervózňuje jej ale, že stále neví, kam povedou jeho další kroky. „Teď během mistrovství to neřeším, vypouštím to z hlavy a soustředím se jen na svoje výkony. Vrátím se k tomu až po turnaji," uzavírá Řepík.