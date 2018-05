Pastrňákovi nalinkoval vítěznou trefu jeho centr. Takový gól málokdy vyjde, smál se

Francouzský útočník Sacha Treille padá do české branky.

Lepší začátek jste ani přát nemohli, že?

Byl ideální, stejně jako proti Bělorusům se nám povedl. Po mých dvou gólech jsme měli utkání ve svých rukách, i když postupem času tempo přeci jen opadlo, hra byla pomalejší.

Proč?

Přestali jsme střílet, chtěli jsme hrát opatrně a zodpovědně zezadu. Nechtěli jsme udělat zbytečnou chybu, kterou bychom Francouze pustili do přečíslení. A taky jsme mysleli na to, abychom se nezranili. Celý zápas jsme podali soustředěný výkon a zároveň se neunavili.

Vítězný gól jste vstřelil po vyhraném Krejčího buly. Šlo o secvičený signál?

Krejča si mě postavil na přesné místo a řekl, ať hned pálím. Takový gól málokdy vyjde, ale nám se to povedlo parádně.

Měl jste po své druhé trefě myšlenky na hattrick?

Moc jsem to neřešil, ale tři góly by samozřejmě byly pěkné.

Nepřišli vám Francouzi odevzdaní, když už před zápasem věděli, že jsou zachránění?

Když rychle prohráváte o tři góly, hraje se pak těžko. Kdybychom neměli tak dobrý začátek, určitě by kousali víc. Nebyl to ale tak lehký zápas, jak by se podle výsledku mohlo zdát.

Zdálo se, že ve třetí třetině jste si na ledě zkoušeli dovolit i parádičky...

Přijde mi to přirozené. Těžko ale říct, jestli to takhle máme nastavené jen my Češi.

Není přesto škoda, že před blížícím se play off vás Bělorusové ani teď Francouzi příliš neprověřili?

Bohužel je turnaj nalosovaný tak, že skupinu končíme s papírově slabšími soupeři. Předchozí zápasy se Švédy a Rusy ale dostatečnou prověrkou byly.