Moje práce spočívá v něčem jiném než v gólech, říká autor už tří branek Horák

Objevil jste v sobě na šampionátu znovu střelecké vlohy?

Góly jsou ode mne jen nadstavba, i když jsem za ně samozřejmě rád. Byl jsem ale prostě jen včas na správném místě, moje práce pro tým spočívá v něčem jiném. Mám hlavně defenzivní úkoly. Určitě tady nejsem od toho, abych sázel hattricky, hlavně při oslabeních si musím odvádět to, co mám.

Jak jste ty branky do francouzské sítě ze své hole viděl?

U té první se puk šoural po Kubalíkově blokované střele, jen jsem ho usměrnil brankáři mezi nohy a projelo to. Druhý gól mi vlastně připravil Chytil, jenž z levého kruhu trefil horní tyčku, od níž se puk odrazil přímo ke mně, ta dorážka byla jednoduchá.

Bylo hodně důležité, že jste případný odpor dalšího papírově slabšího soupeře zlomili zase hned ze začátku?

Rozhodlo, že tam ty góly napadaly hned ze začátku. Říkali jsme si, že to nesmíme pustit. Francouzi pak ale ani moc nekousali. Kdyby však drželi stav 0:0 delší dobu, bylo by to možná jiné. Takhle to bylo v klidu, vlastně docela pohodový zápas. Jak jsme v pohodě vedli, tempo se snížilo, Francouzi to pak už vzdali.

Nehrozí, že vás před čtvrtfinále takové snadné zápasy nebezpečně ukolébají?

Sami to musíme ve čtvrtek správně nakopnout. Podobné jako předchozí dvě utkání totiž může být i to poslední ve skupině s Rakouskem, takže to chce se soustředit na to, abychom už v něm drželi celou dobu rytmus hry a nespadl nám řemen. Je to jen o nás, jak k tomu přistoupíme, abychom se dovedli připravit a vyladili správně formu na čtvrtfinále.

Když přiletěly posily z Bostonu, nebál jste trochu o místo v sestavě?

Nebral jsem to tak. Jsem tady za nároďák, a když se trenéři rozhodnou nasadit někoho jiného, nebude mě to štvát. Chci vyhrát pro tým a pro národ, ne pro sebe osobně. Všichni ale vidí, jak útočnou sílu českého mužstva zvýšili Pastrňák s Krejčím, jsou to páni hokejisti. I proti Francii byla znovu vidět jejich kvalita, je radost se na ně koukat.