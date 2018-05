Češi se na čtvrtfinále MS musejí stěhovat! Soupeře se dozvědí v úterý

Odpolední výhra Rusů za tři body nad Slováky (4:0) odsoudila českou hokejovou reprezentaci na mistrovství světa v Dánsku ke konečnému třetímu místu ve skupině A. Pro tým trenéra Josefa Jandače to znamená, že ke čtvrtečnímu čtvrtfinále nenastoupí v Kodani, v níž odehrál celou skupinu, ale musí se stěhovat do Herningu. Soupeře pro klíčový zápas turnaje zatím nezná, ve hře zůstává pětice potenciálních protivníků - USA, Finsko, Dánsko, Kanada a Lotyšsko.

Na přesunu Čechů z Kodaně do Herningu nic nezmění ani případný postup domácích Dánů do play off. Dánsko totiž nemá výjimku, že by čtvrtfinále nutně muselo hrát ať už v Kodani, nebo Herningu. Pokud tedy Dánové skončí druzí, zabojují o semifinále v Herningu, v případě třetího či čtvrtého místa budou hrát čtvrtfinále v Kodani. Tak jako tak, jejich čtvrtfinálový zápas by ve čtvrtek určitě začal ve 20:15.

🆕 | Rusko poráží Slovensko a my už tak jsme bez šance na druhé místo v naší tabulce. #mshokej #IIHFWorlds pic.twitter.com/VBd3dU5m0R — Hokejový nároďák (@narodnitym) 14. května 2018

Česká reprezentace se tak na MS musí ke čtvrtfinále stěhovat do jiného města poprvé po osmi letech. V roce 2010 odehrála základní i osmifinálovou skupinu v německém Mannheimu, na čtvrtfinále se musela přesunout do Kolína nad Rýnem, v němž nakonec slavila svůj dosud poslední titul mistrů světa.

Národní tým by měl podle oficiálního rozpisu v Herningu, který je od Kodaně vzdálen přes tři hodiny jízdy autobusem, poprvé trénovat ve středu večer. Trenéři ale zvažují, že by mužstvo ve středu ještě absolvovalo trénink v dánské metropoli.

Švédové a Rusové zůstávají v metropoli

V Kodani zůstanou pro čtvrtfinále první a druhý tým skupiny A, tedy Švédové a Rusové. Právě tato dvě mužstva si v úterý, v poslední hrací den základních skupin, zahrají o triumf ve skupině. Slavit ho bude vítěz vzájemného duelu.

Češi se jméno soupeře pro čtvrtfinále dozvědí v úterý, bude jím druhý tým ze skupiny B. Zatím ale není jasné, kdo v Herningu druhé místo obsadí. Postup do play off mají ze skupiny B jistý Finové a Američané, o poslední dvě volná místa svedou souboj Dánové, Kanaďané a Lotyši. Na všech pět těchto soupeřů může Jandačova družina narazit.

Záležet bude na pondělním večerním zápasu B skupiny Kanada - Lotyšsko, úterním duelu Finsko - USA se začátkem ve 12:15. Ani po jeho skončení ale ještě nemusejí mít Češi o svém soupeři pro čtvrtfinále jasno. Čekat možná budou muset i na výsledek úterního odpoledního utkání Kanada - Německo, nebo dokonce až na večerní bitvu Lotyšska s Dánskem.