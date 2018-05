Gudasova dcera slavila v kabině, byla jako sestřička. Jak hokejisté tráví dnešní volno?

Po náročném programu šampionátu, kdy sedm utkání základní skupiny odehráli v pouhých deseti dnech, dostali dnes čeští hokejoví reprezentanti před čtvrtečním čtvrtfinále mistrovství světa od trenérů úplné volno. Trénink byl zrušen, takže se většina hráčů vydala v Kodani, v níž panuje slunečné počasí s teplotou přes dvacet stupňů, na procházku do centra města.

„Den volna přijde vhod. Potřebujeme se odreagovat, dostat se z hotelu na sluníčko a nemyslet chvíli na hokej," říkal obránce Radko Gudas, jemuž do Kodaně v pondělí ráno přicestovala manželka Barbora s tříletou dcerou Leontýnou.

„Pojedeme se projet na lodi po kodaňských kanálech. Už jsem na ní jednou byl s klukama z týmu a bylo to krásné. Chci, aby to holky viděly taky," prozrazoval řízný zadák svůj úterní program.

V pondělí mu manželka s dcerou držely palce při večerním zápase s Rakouskem přímo v kodaňské Royal Areně. „Byl jsem překvapený, že malá vydržela tak dlouho vzhůru. Po utkání hned chtěla do kabiny, tak jsem ji do ní za odměnu vzal. Po vítězství si s námi zakřičela a byla spokojená. Od doktora (Dušan Singer - pozn. aut.) dostala pár obvazů a injekční stříkačku, takže byla jako sestřička," smál se obránce Philadelphie.

Řepík si dá kafe, Špaček sáhne po kolu

Vypustit hokej alespoň na jeden den z hlavy má i útočník Michal Řepík, jemuž ale manželka se synem do Kodaně nedorazila. „Je hezky, tak se půjdu podívat do města. Dám si kafe a trošku si vyčistím hlavu. Je příjemné, že si můžeme odpočinout," věděl autor tří českých branek na probíhajícím šampionátu.

Asistent trenéra Jaroslav Špaček zase plánoval, že si s dalšími kouči českého týmu půjčí kolo. „Chceme si na něm vyjet. Kdyby to nevyšlo, tak se půjdu aspoň projít a sednu si do přístavu," tvrdil Špaček.

„Už jsem v centru Kodani během mistrovství párkrát byl, takže jsem stačil zjistit, že tady je víc cyklistů než aut. Z domova na to nejsme zvyklí, ale v Dánsku jsou cyklostezky všude. Takhle by to mělo vypadat i u nás," líčil Špaček.

Po dni volna čeká národním tým ve středu od 11 trénink, který absolvuje ještě v Kodani. Odpoledne se pak reprezentanti vydají autobusem na zhruba tříhodinovou cestu do Herningu, kde je ve čtvrtek odehrají klíčové čtvrtfinále.