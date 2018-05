Koho musí Češi na MS porazit? Americké produktivní snajpry

Dvě hladová mužstva jdou ve čtvrtfinále proti sobě, uchazeči o medaili z mistrovství světa. Jednomu se čekací lhůta zase o rok prodlouží. Duel Češko vs. USA se hraje ve čtvrtek od 16:15 v dánském Herningu. Američané získali poslední kov na světovém šampionátu v roce 2015, slavili bronz, Češi drželi v rukou stejnou medaili v roce 2012.

Kdo vyhraje, získá jednu výhodu, kterou si nyní nepřipouští. Teď není podstatná. Na minulých třech světových turnajích vždy brali medaili Rusové a Kanaďané. Jednou se přidalo Švédsko, Finsko a USA. Rusové se s Kanaďany potkají letos už ve čtvrtfinále, jeden velký balvan bude odvalen, šance pro další týmy v následující části turnaje tedy vzroste. Jisté ale je, že vítěz duelu Česko/USA půjde v semifinále na úspěšnějšího z dvojice Švédsko/Lotyšsko.

Američané mají své hvězdy, ale i jména, která nejsou tak zvučná, tým musí tvořit kompaktní útvar, aby uspěl. Do něj patří i nejvyšší muž sestavy, Scott Darling, v překladu Miláček, který narostl do 198 centimetrů a vážé 105 kilo. Nejnižšími jsou naopak Cam Atkinson a Brian Gibbson, tito dva jsou hokejově podměreční se 173 centimetry.

Porovnání soupeřů před čtvrtfinále % úspěšnost střelby USA 13,98 Česko 10.93 % využití přesilovek USA 40,00 Česko 22,22 % úspěšnost oslabení USA 84,62 Česko 71,43

Americké mužstvo tvoří 24 hráčů z NHL, jen Quinn Hughes je z univerzity z Michiganu. Češi získali z NHL sedm posil, jinak v jeho týmu mají své zástupce nižší zámořské soutěže, KHL, česká extraliga a švýcarská liga.

Patrick Kane, hlavní hvězda Američanů, v sedmi zápasech základní skupiny nastřádal 17 bodů (6+11) a dělí se o první místo v produktivitě turnaje. Devětadvacetiletý útočník a trojnásobný vítěz Stanleyova poháru má být hlavní zbraní na další utkání. Opět vyjede na led jako kapitán.

„Je to velká čest. Reprezentujeme Spojené státy americké, nejlepší zemi na světě. Kapitánské „C" jsem neměl asi 12 nebo 13 let na dresu. Je to skvělé, vzrušující, že mě jmenovali kapitánem," přiznal Kane pro nhl.com.

Vědět o sobě dal také Cam Atkinson - 6 gólů a 4 asistence. Češi nemají nikoho v první desítce bodování, Američané hned dva reprezentanty. Pokud se podíváme na nejproduktivnější dvacítku, soupeř zde má sedm hráčů! Žádné jiné mužstvo nemá takové zastoupení.

„Musíme se vyvarovat panických záchvatů v obranném pásmu a řešit i těžké herní situace s klidem. Dát první gól, hrálo by se líp, ale už jsme ukázali i sílu k obratům," přemýšlí před klíčovým zápasem obránce Radko Gudas.

Češi mají v TOP 20 bodování jedno jméno - Dominik Kubalík a jeho 8 bodů (3+5). Pokud byste hledali tým, který vstřelil na turnaji nejvíce gólu, nemusíte, ve čtvrtek ho do 16:15 můžete vidět na vlastní oči a čeští hráči proti němu budou stát na ledě.

Situace v brankovišti vyznívá statisticky také pro USA. Sedmý je v hodnocení procentuální úspěšnosti Keith Kinkaid (92,41 %). Čeští gólmani Pavel Francouz i David Rittich mají statistiky nad 90 procenty.

Na čísla a statistiky mají navrch Američané, bude to platit i na ledě?