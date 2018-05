S kterým gólmanem na Američany? Trenéři už rozhodli

Pavel Francouz, nebo David Rittich? Trenéři české hokejové reprezentace už mají jasno, kterého z gólmanů pošlou do branky ve čtvrtečním čtvrtfinále mistrovství světa v Herningu. Prozradit to ale nechtějí, neradi by výběru Spojených států poskytli před klíčovým utkáním turnaje sebemenší výhodu.