Jandač: Nemám v hlavě, že může jít o můj poslední zápas u reprezentace. Na Kanea má plán

Jaký dojem na vás Američané po šesti výhrách a úterní prohře s Finy v základní skupině udělali?

Mají velmi dobré a produktivní hráče do útoku, ze všech šestnácti účastníků turnaje dali v sedmi zápasech nejvíc branek (39). Je to takové ofenzivní mužstvo, na druhou stranu možná trošku zranitelnější v obraně.

Co bude rozhodovat?

Věřím tomu, že kluci budou v nejdůležitějším zápase mistrovství uvolnění a zároveň zodpovědní. Myslím, že připravení jsme dobře. Hlavně se musíme vyvarovat faulů, Američané totiž mají dobré přesilovky (s čtyřicetiprocentní úspěšností využití dokonce nejlepší ze všech týmů na turnaji - pozn. aut.)

Zmínil jste ofenzivní sílu Američanů, o kterou se stará především jejich elitní útok Atkinson, Bonino, Kane. Jak se je pokusíte vyvést z rytmu?

Máme na ně když tak připravený nějaký plán. Jak bychom je, pokud možno pokrývali, když to půjde. Uvidíme, jak se zápas bude celkově vyvíjeli. Když Kane půjde na led, všichni o tom budou vědět. Budu se proti němu snažit dávat pětky, které by ho měly ohlídat.

Tou jednou bude čtvrtý útok ve složení Horák, Plekanec, Chytil. Tou druhou?

Faksičova (Faksova) lajna s Řepíkem a Červenkou.

Už víte, jestli se do brány pošlete Pavla Francouze, nebo Davida Ritticha?

Víme, vědí to i gólmani. Ale s dovolením to neprozradím. Nechceme soupeři prozradit jméno gólmana, aby se na něj mohl připravit. Jen ať se připravují na oba.

Na Američany narazí Češi ve čtvrtfinále některé z velkých akcí už poosmé za posledních čtrnáct let. Co jste si pomyslel, když i v Dánsku zabojujete o semifinále s USA?

Bylo mi to jedno. Spíš jsem podle vývoje B skupiny předpokládal, že půjdeme na Kanadu, ale pak se to trochu zamotalo. Neřešil jsem, kdo by nám vyhovoval víc, všichni soupeři jsou silní. Hodně taky bude záležet na nás. Spíš bych to směřoval tak, ať se soustředíme sami na sebe než na Američany.

Máte v hlavě, že v případě neúspěchu jde o váš poslední zápas na reprezentační střídačce?

Nemám, vůbec! Věřím tomu, že čtvrtfinále uděláme a ještě budu mít před sebou dva zápasy.