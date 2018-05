Hlavně hrát bez nervů, opakuje si Nečas. Kane i Gaudreau jsou normální lidé

Během své kariéry zažil dvě čtvrtfinále juniorských světových šampionátů, jedno pro hokejisty do osmnácti let, nyní se Martin Nečas dočká premiérové bitvy o semifinále i na seniorské úrovni. „Klíčových zápasů už jsem hrál víc, čtvrtfinále mistrovství světa dospělých je ale určitě nejvíc,“ přikyvuje devatenáctiletý útočník, který na turnaji vstřelil dva góly a přidal stejný počet asistencí, před čtvrteční bitvou se Spojenými státy americkými.

Dělá s vámi něco vědomí, že stojíte před zatím nejdůležitějším zápasem kariéry?

Moc se těším. Říkám si, že hlavně musím hrát bez nervů. Pokud to půjde, budu se snažit hrát i do útoku, ne jen celou dobu bránit. To by se proti Americe nevyplatilo.

A půjde hrát bez nervů?

Nervózní nebývám. Za Kometu jsem letos odehrál finále extraligy, to jsou podobné zápasy. Před utkáním asi lehká nervozita přijde, ale jenom ta zdravá.

Těšíte se, že budete moct nastoupit proti hvězdám, jakými jsou Patrick Kane nebo Johnny Gaudreau?

Nesmíme z nich být vystrašení. Jsou normální lidé jako my. Sice mají něco odehraného v NHL, to ale někteří naši kluci taky. Není to o jednotlivcích, ale celém týmu.

Český tým bude spoléhat na umění Davidů Krejčího s Patrňákem, že?

Na jejich výkonech vždycky záleží, vždyť jsou našimi nejlepšími útočníky. Soupeř se na ně určitě připraví, oni jsou ale tak zkušení, že si s tím i tak poradí. Když ale odehrají výborný zápas jen oni a my ostatní ne, bude nám to k ničemu. Proto bych nerozděloval tým na jednu lajnu a ty ostatní. Hrát musíme všichni.

Tedy i vaše lajna s Kubalíkem a Hykou na křídlech. Vypadá to, že jste si sedli náramně...

Bylo to dobré, tak snad v tom budeme pokračovat.

Nebude problém nastavit hlavu na čtvrtfinále po slabších soupeřích?

Musíme do toho jít naplno. V hlavách to máme všichni srovnané, ani se nemusíme přenastavovat. Ukázal to i středeční trénink v Kodani, který měl výborné tempo.

Co může v utkání rozhodovat?

Musíme mít dobrý začátek, aby nebylo potřeba dotahovat skóre. Od první minuty až do konce musíme makat.

Z amerického týmu znáte ze svého krátkého působení v Carolině z úvodu sezóny brankáře Hurikánů Scotta Darlinga i útočníka Dereka Ryana. Mluvili jste už spolu o vzájemném duelu?

Žádný kontakt mezi námi neproběhl, bude ale dobré si proti nim zahrát.

Zápas se koná v Herningu, kde Američané odehráli celou základní skupinu. Mají v tomto směru výhodu ze známého prostředí?

Mají. Do Herningu jsme ale z Kodaně jeli den před zápasem, ve čtvrtek si při rozbruslení led osaháme, takže bych v tom neviděl žádný problém.