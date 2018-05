Krejčímu začíná soukromé play off. Všechny čtyři lajny musí jet poctivě dokolečka, říká český centr

Chtěl hrát letos finále Stanley Cupu. Když ale Boston vypadl, rozhodl se centr David Krejčí přesunout si své play off na hokejový šampionát do Dánska. Aby Češi dostali šanci ukončit šestiletý medailový půst a hráli ještě dvakrát o víkendu, musí ve čtvrtek od 16.15 h porazit Američany.

Jste už hodně natěšený, že přichází klíčová fáze turnaje?

Přesně kvůli takovým zápasům celou sezónu dřu a mám je rád. Už při letní přípravě, když nemůžu při běhání nebo na kole, tak mě vidina takových utkání ještě přiměje zabrat. Čtvrtfinále, to je jako sedmý zápas série play off. Vítěz bere vše, poražený nemá nic.

Budou Američané soupeřem tak trochu podle vašeho gusta?

Postaví se proti nám výborní hráči z NHL, ale my máme taky dobrý tým. Těším se na skutečnou hokejovou bitvu, už se nemůžu dočkat, jak se budu snažit střílet z každé pozice, půjdu clonit gólmanovi a čekat, jestli mě puk trefí. Takové zápasy jsou hodně o odhodlání. Kdo bude chtít víc, tak vyhraje.

Cítíte, že právě na vás český tým hodně spoléhá, že se ukážete jako rozdílový hráč?

Vím, co se ode mne čeká a nezříkám se té role. Nemůžeme však spoléhat jen na jednu lajnu. Všechny čtyři musí jet poctivě dokolečka každé střídání a v kabině věříme, že každý hráč může rozhodnout zápas.

Jak chcete uhlídat největší hvězdy soupeře Patricka Kanea a Johnnyho Gaudreaua?

Mám k nim respekt, dovedou být na ledě hodně nebezpeční. Není to ale jen o těch dvou, Američané mají víc hráčů, kteří jsou schopni vzít puk a z čehokoli dát gól. Nesmí dostat moc prostoru, musíme po nich jít a hrát jim do těla. Ideální by bylo na ně vletět a dát první gól.

Za USA hraje i bostonský obránce Charlie McAvoy, jenž tady za tři zápasy nasbíral 3+5 do kanadského bodování. Co na něj říkáte?

Je mu sotva dvacet, hraje s velkým přehledem. Hlavně ofenzívu má skvělou, brzy může být jedním z nejlepších obránců na celém světě. Mělo by na něj platit, že mu nedáme moc času, aby rozehrával puky, a dokážeme ho rychle zavírat na prknech.

Jste tady spolu v kontaktu?

Psal mě a Pastovi, že se nám skvěle podařilo naše první vystoupení s Ruskem, pak už se neozval. Rád ho samozřejmě uvidím, ale jakmile budeme na ledě, tak je pro mě soupeř a já jedu jen za české barvy.